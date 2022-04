Molte persone vorrebbero fare un viaggio insieme al loro cane. Pochi Paesi al mondo sono così adatti per una vacanza con il cane come gli USA, perché il Paese conta numerosi parchi nazionali e riserve naturali da scoprire insieme al tuo cane. I viaggiatori devono assicurarsi di essere in possesso dei documenti giusti e <a href=”https://estaperusa.it/richiesta” title=”ESTA USA“>richiedere un ESTA</a> prima della partenza.

Attività da fare negli USA con il tuo cane

Gli Stati Uniti d’America sono un’eccellente destinazione di viaggio per chi viaggia col cane. La natura e i parchi nazionali, in particolare, offrono molte opportunità per attività divertenti che possono essere godute insieme all’amico a quattro zampe. Tutti i parchi nazionali del Paese permettono in cani. In molti parchi i cani sono ammessi solo sulle strade asfaltate, ma ci sono anche parchi nazionali dove i cani sono ammessi sui sentieri escursionistici. Esempi di bellissimi parchi nazionali dove puoi portare il tuo cane quasi ovunque sono il parco nazionale di Acadia nel Maine o il parco nazionale del Grand Canyon in Arizona. In questi parchi nazionali, dotati di paesaggi naturali bellissimi, puoi fare meravigliose escursioni insieme al tuo cane e passare lunghe giornate all’aperto circondato da paesaggi unici.

Vaccinazioni necessarie per il viaggio negli USA

La vaccinazione più importante per il viaggio negli USA con il cane è quella contro la rabbia. Per poter viaggiare nella maggior parte degli stati americani, un cane deve essere vaccinato contro la rabbia. Inoltre, il tuo cane deve essere sano e deve essere sottoposto a una visita medica nei tre giorni precedenti alla partenza, che deve essere inserita nel passaporto. Non è obbligatoria una quarantena post-arrivo. Tieni presente che diversi stati negli USA hanno regole diverse. Per esempio, le Hawaii hanno regole molte severe per quanto riguarda l’ingresso con un cane. Verifica quindi sempre prima della partenza quali sono esattamente le regole e i requisiti per l’ingresso con un cane per la località in cui ti devi recare.

Documenti di viaggio necessari

Per poter viaggiare negli USA con un cane, il cane deve avere un chip di identificazione. È obbligatorio anche un passaporto per animali per viaggiare con un animale domestico. Inoltre, non devi dimenticare di richiedere un’autorizzazione di viaggio per ogni viaggiatore. Nella maggior parte dei casi è sufficiente un’autorizzazione di viaggio ESTA e non è necessario richiedere un <a href=”https://visti.it/usa/visto” title=”Visto o ESTA USA“>visto per gli USA</a>. Ogni viaggiatore, bambini inclusi, ha bisogno di un visto o un ESTA USA. L’ESTA per gli USA può essere richiesto facilmente online utilizzando un modulo di <a href=”https://visti.it” title=”Richiesta ESTA USA“>richiesta ESTA online</a>. La richiesta può essere presentata in pochi minuti e si svolge interamente online.

Pianificare il viaggio in America

Una volta organizzati tutti i documenti necessari, come il visto o l’ESTA USA, il passaporto dell’animale domestico e le vaccinazioni necessarie, puoi iniziare a pianificare il viaggio. Un modo popolare di viaggiare negli USA è facendo un viaggio su strada, ad esempio con un camper. I camper possono essere noleggiati direttamente dopo l’arrivo negli USA. Questo permette di godere della massima libertà e di non doversi preoccupare di possibili divieti per gli animali domestici in hotel e ristoranti. L’ESTA permette al titolare di rimanere negli USA per 90 giorni consecutivi per volta, il che è più che abbastanza tempo per scoprire diverse parti del Paese insieme al tuo amico a quattro zampe.