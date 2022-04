E’ stata presa una decisione. Il Presidente del Consiglio Comunale Donato Bufano ha convocato una conferenza capigruppo consiliari per domani 7 aprile alle ore 12:00 in presenza, nella sala consiliare per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: Fissazione Consiglio Comunale; Varie ed eventuali.

Questa mattina una vivace discussione tra le parti presso il segretario generale del Comune di Martina Franca dove il sindaco Ancona, ispirato dal suo probabile successore Pasquale Lasorsa, ha tentato il tutto per tutto per far convocare in seconda seduta il Consiglio Comunale per far approvare il PUG anche se la discussione era già terminata

Si è tentato questo strattagemma, piuttosto che convocare un nuovo Consiglio Comunale, per avvantaggiarsi dell’assenza della Consigliera Comunale Rina D’Ignazio assente ieri in quanto con il Covid ed alla quale è stato impedito di partecipare in remoto. La Consigliera Rina D’Ignazio avrebbe votato contro e il PUG sarebbe stato definitivamente bocciato.

Il braccio di ferro tra il segretario generale ed il presidente del Consiglio Comunale Donato Bufano il qual non è stato daccordo nel prendere la decisione di convocare in seconda seduta il Consiglio comunale, visto il regolamento e lo statuto, come già detto, ha convocato la riunione dei capigruppo.

Per il momento, gli estremi tentativi della coppia Ancona/Lasorsa per fare approvare in fretta e furia un PUG che ha riscontrato tante contrapposizioni in città e nel quale ci sono tante zone d’ombra è andato fallito

Questa sera alle 18:00 su Puglia Press TV ci sarà una trasmissione su questo argomento visibile qui

Intanto una delegazione di Consiglieri comunale che hanno abbandonato l’aula sono andati dal Prefetto di Taranto per contestare la presunta indifferibilità ed urgenza della adozione del Pug dopo la pubblicazione del decreto prefettizio che indice i comizi elettorali, chiedendogli di intervenire per ristabilire la legalità

Notizia In aggiornamento