Ho visto cose che voi comuni mortali non potreste immaginarvi, così affermava Blade Runner, ma parlava di un ipotetico futuro che nel terzo millennio ad Altamura, è ancora realtà. Ci troviamo in uno di quei casi in cui la scienza viene superata dal mistero, e certo non parliamo del “ Bosone di Higgs ” ma di altro, di più complicato: le strade di Altamura che somigliano sempre più a delle mulattiere, e percorrerle è diventata oramai un’ impresa. Ogni giorno sembra quasi di doversi districare in un percorso di guerra, tra buche, voragini e dislivello di pavimentazione, che mettono a repentaglio la sicurezza dei veicoli e delle persone.

Siamo in presenza di un manto d’ asfalto ” groviera “, che potrebbe essere utile per testare le sospensioni di una 4×4, ma che per altri mezzi finisce per trasformarsi in un percorso ad ostacoli insidioso e pieno di rischi. Quotidianamente impattano sul manto stradale dissestato le autovetture degli avventori in transito con consequenziali nefasti. La problematica è maggiormente avvertita dalla popolazione, specialmente quando piove, laddove vi transitano cittadini a cui è sconosciuta l’ ubicazione delle buche.

Su incitazione degli abitanti, che hanno segnalato la problematica, si chiede all’ Amministrazione comunale di intervenire.

Sulla vicenda, a farsi portavoce del dissenso, è il coordinatore di Forza Italia Giovani Lorenzo Attivissimo, in rappresentanza degli abitanti della città murgiana. ” Ha senso spendere centinaia di migliaia di euro per delle luminarie che avrebbero dovuto illuminare le periferie e le vie della città, per poi ritrovarsi con le strade ridotte in pessime condizioni e sempre più pericolose per l’ incolumità dei mezzi e dei cittadini? Dopo i lavori e gli scavi effettuati, chi vigila sul corretto ripristino del manto stradale? Dove sono gli amministratori, i dirigenti e i tecnici degli uffici comunali preposti? ” – dichiara Attivissimo.

I cittadini esasperati dal mancato rifacimento del manto stradale, manifestano il loro malcontento nei confronti dell’ amministrazione. La popolazione di Altamura è spazientita dall’ indifferenza della Giunta Melodia, protestando contro le inadempienze dell’ Amministrazione comunale.

A nulla servono i maldestri tentativi di ” rattoppare ” le buche più grosse, questi anzichè migliorare non fanno altro che peggiorare la situazione. Occorre ed urge al più presto l’ attuazione di interventi mirati per sistemare in maniera stabile e non provvisoria il manto stradale, eliminando così i pericoli all’ incolumità pubblica, per porre rimedio alla situazione.

Lorenzo Attivissimo – ” Gli scavi vengono ricoperti con ghiaia, breccia o cumuli di asfalto che alla prima pioggia cedono e vanno via. Da qualche giorno assistiamo ad un nuovo modus operandi: acqua e cemento. Cariola, cazzuola e passa la paura. Tutto tace e nessuno controlla. L’ importante è inaugurare le luminarie natalizie ed accaparrarsi il posto in prima fila per il concerto di Natale al Teatro Mercadante.

Riteniamo assurdo proseguire in questo modo, è diventato assurdo e pericoloso circolare per le strade della città. Che iter è stato seguito? Quali materiali sono stati utilizzati per rattoppare le strade che alla prima pioggia cedono? Invito la Sindaca Rosa Melodia ad intervenire immediatamente e a chiarire quali saranno le modalità e i tempi di ripristino, conclude Attivissimo”.

Invitiamo la Giunta e la Sindaca Rosa Melodia ad accogliere l’ appello di chi, ogni giorno è costretto a convivere con l’ asfalto dissestato.

Il tempo del ” FAREMO ” è finito. Bisogna iniziare A FARE.

Francesca Branà