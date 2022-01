SIBiG organizza corsi di formazione triennale in Counseling a indirizzo BioGestaltico. “Diventare se stessi per comprendere l’altro”, questa la missione che Riccardo Sciaky – fondatore e direttore SIBiG, psicoterapeuta e counselor ad approccio Gestaltico, Annalisa Chiofalo – responsabile sede di Andria e professional counselor e Damiana Chicco – responsabile sede di Andria, professional counselor e insegnante di Bikram Yoga, si prefiggono di portare nel mondo e in particolare in Puglia.

A chi si rivolge il corso e quanto dura?

SIBiG nasce ufficialmente a Milano nel gennaio 2013, ma il counseling biogestaltico nasce già nel 2005, quando io, Riccardo Sciaky, e una collega abbiamo iniziato a integrare la Gestalt con la bioenergetica, in modo tale da accelerare i processi di comprensione e di superamento dei propri nodi problematici, in modo da poter vivere una vita più piena e serena, invece che avviluppati nei propri schemi precedenti.

Il corso si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di migliorare la propria consapevolezza, capacità di ascolto, comunicazione e il modo di essere in relazione con gli altri, a livello professionale e personale. È un percorso che, prima ancora di portare a un diploma professionale, consente di lavorare su di sé in modo profondo, affrontando le tematiche più “spinose” del proprio carattere.

Quando inizia il corso in Puglia e precisamente dove?

Sabato 22 Gennaio e si articola in tre anni, con una ricchezza di tematiche mutuate da più approcci teorico-pratici. Infatti, oltre alla Gestalt e alla bioenergetica che danno il nome alla SIBiG, forniamo anche elementi dell’approccio rogersiano e dell’Analisi Transazionale. In questo modo chi svolge il corso ha la possibilità di vedere se stesso e cercare di aiutare gli altri con strumenti variati e differenti. Il corso si terrà presso il centro Hot Yoga di Andria http://hotyogaandria.it/ in Via Sosta San Riccardo, 53 a 7 minuti a piedi dal centro.

C’è ancora possibilità di iscriversi?

Sì, sono ancora disponibili alcuni posti per il corso triennale di counseling, per informazioni e colloqui preliminari ci si può rivolgere ad Annalisa Chiofalo al 345.1739312, counseling@annalisachiofalo.com o a Damiana Chicco al 333.8632551, damianachicco@hotmail.it

Per partecipare ai corsi quali sono i requisiti?

SIBiG ha un approccio esperienziale e dinamico: la teoria è sempre integrata all’esperienza; in questi momenti di lavoro l’esperienza del Gruppo diventa collante e consolidante delle tecniche apprese. L’esperienza personale pone le basi da cui partire per approfondire la propria consapevolezza e per costruire le proprie capacità nella relazione d’aiuto.

Può spiegarci meglio cosa si intende per Counseling?

Il Counseling è una particolare modalità di sostegno, individuale o di gruppo, di breve durata e finalizzato ad affrontare le difficoltà emergenti in momenti critici della vita.

Il Counseling professionale è un’attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di

vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione.

Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di Scelta o di cambiamento.

È un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici.

Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale.

Cosa invece si intende per approccio biogestaltico e quali sono gli obiettivi del corso?

Il nome BioGestalt® nasce dall’unione delle parole Bioenergetica e Gestalt, due indirizzi tra di loro complementari, ma accomunati da molti punti, in particolare:

Il valore del corpo, come strumento per attivare l’energia, per entrare in contatto con se stessi e con gli altri, per far affiorare le emozioni ed esprimerle in maniera completa; L’importanza dell’esperienza vissuta del cliente, più che l’analisi verbale e l’interpretazione; La necessità di operare soprattutto nel presente, ovvero nel qui e ora; Il coinvolgimento attivo ed empatico del counselor, con la sua intuizione, creatività e congruenza.

Questo corso, nell’integrazione tra l’approccio gestaltico e quello bioenergetico, insieme a elementi propri dell’approccio rogersiano centrato sulla persona e dell’Analisi Transazionale, offre le competenze necessarie per instaurare un’efficace relazione d’aiuto.

Quali sono gli obiettivi?

Il corso ha tre obiettivi fondamentali:

– effettuare un percorso personale volto a sviluppare le proprie potenzialità,

– acquisire delle competenze relazionali ed emotive (le “soft skills” che oggi sono richieste anche in ambito aziendale),

– apprendere una professione che in seguito si potrà esercitare autonomamente o all’interno di realtà multidisciplinari e strutturate.

Inoltre, il corso permette anche di migliorare le relazioni con gli altri, scoprire i propri talenti e risorse, migliorare la qualità della vita intesa come relazioni sane, migliorare la propria consapevolezza, capacità di ascolto e di comunicazione e permette di mettere le proprie competenze al servizio degli altri.

Le responsabili della sede di Andria, Annalisa Chiofalo e Damiana Chicco: chi sono e cosa le ha portate ad abbracciare il desiderio di portare una Scuola di Counseling in Puglia

Mi chiamo Annalisa Chiofalo, 38 anni e lavoro da 13 anni nel mondo delle multinazionali occupandomi dello sviluppo di progetti Digital.

Dopo quasi 20 anni a Milano, il lockdown mi ha dato una grande opportunità permettendomi di stare a contatto con me stessa e sentire cosa volessi veramente dalla mia vita. Così ho deciso di rientrare nella mia terra, la Puglia, e mettere a disposizione il mio bagaglio di esperienze professionali e personali. La Puglia è una terra meravigliosa, che sta crescendo molto e ha un grande potenziale di sviluppo in termini relazionali ed economici. Oggi, però, vorrei condividere con voi come sono arrivata al mondo del Counseling e cosa mi sono portata a casa da questa esperienza.

In seguito ad un percorso individuale di crescita personale, circa cinque anni fa ho deciso di intraprendere il percorso in Counseling con approccio BioGestaltico, dove ho conosciuto Damiana, diventata per me una sorella e compagna di questo meraviglioso viaggio che, grazie alla proposta di Riccardo Sciaky, abbiamo deciso di intraprendere insieme in Puglia.

Per me questi anni sono stati catartici e propedeutici rispetto a dove sono ora: cammino nel mio sentire, integrandolo con la dimensione cognitiva e corporea. Per me il Counseling è un viaggio all’interno dell’umanità.

La formazione in Counseling è una tappa di questo viaggio: il continuo lavoro su di sé, l’approccio a mediazione corporea e il lavoro di gruppo hanno potenziato le mie competenze relazionali, declinabili in qualsiasi contesto: professionale, affettivo ed emozionale. Oggi sono pronta a partire per un altro viaggio: portare e diffondere il mondo della relazione d’aiuto nella mia terra d’origine, sensibilizzando sempre più all’importanza delle competenze relazionali. La mia mail è counseling@annalisachiofalo.com mentre il mio Website è www.annalisachiofalo.com

Damiana, per lei com’è avvenuto l’approccio al Counseling?

Ho 33 anni, da ormai tre anni sono tornata a vivere ad Andria dopo undici anni a Milano. Avevo voglia di tornare a casa e portare qui quello che avevo scoperto in giro per il mondo. Mi sono avvicinata al counseling per caso, ho conosciuto un collega che mi ha affascinata per il modo in cui era in grado di comunicare con le persone, in maniera spontanea, efficace e diretta. Ho sempre pensato di non essere abbastanza brava a esprimere quello che avevo dentro e il counseling mi ha aiutata a mettermi in gioco, allenandomi a superare quelli che per me erano degli ostacoli. Ho scoperto poi il piacere di essere presente per l’altro e oggi nei percorsi di counseling mi piace supportare i miei clienti a mettere in luce le possibilità e le potenzialità che hanno a disposizione. Sono felice che SIBiG abbia creduto nella nostra terra e abbia deciso di iniziare questa nuova avventura. Questa collaborazione è un passo importante per riuscire a diffondere in Puglia quello che per me è stato di grande supporto per vivere meglio ed autenticamente la mia quotidianità. La mia email è damianachicco@hotmail.it il mio Website: http://hotyogaandria.it/ Venite a trovarci e datevi un’opportunità di crescita personale e professionale. Sono ancora disponibili alcuni posti per il nostro corso triennale di Counseling nella sede di Andria! Vi aspettiamo io, Annalisa e Riccardo

Siamo rimasti positivamente attratti da questi ottimi professionisti e curiosi di conoscere meglio il counseling. Ai nostri lettori forniamo gli indirizzi utili per i contatti

Per informazioni e colloqui preliminari:

Annalisa Chiofalo, 345 1739312, counseling@annalisachiofalo.com

Damiana Chicco, 333 8632551, damianachicco@hotmail.it