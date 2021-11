“Nelle ultime rilevazioni pervenute dalla Prefettura di Taranto continuiamo, purtroppo, a registrare un ulteriore aumento di positivi al Covid a Martina.

Alla data del 29 novembre risultano 67 positivi ai test molecolari e antigenici, 29 persone in quarantena e 2 in isolamento. I numeri evidenziano, ancora una volta, un incremento dei casi di contagio in confronto alla precedente comunicazione del 17 novembre scorso che riportava 50 positivi. Mentre i soggetti in quarantena scendono a 67 a fronte dei 126 del precedente report. Due, infine, i soggetti in isolamento. Fra i dati uno in particolare induce ad una riflessione: fra i positivi ci sono 10 bambini di età compresa fra gli 11 e i 3 anni.

Malgrado il trend di risalita nel contesto cittadino sia decisamente meno marcato che in quello nazionale, dove l’aumento nell’ultima settimana è stato del 30%, i dati devono indurci a continuare ad adottare tutte le precauzioni possibili, a cominciare dall’uso corretto della mascherina non solo nei luoghi chiusi ma anche negli spazi aperti in cui mancano le condizioni di distanziamento e si rischia di entrare in contatto con persone sconosciute come nei mercati settimanali e altri mercati autorizzati, strade dello shopping e strade dalle passeggiate affollate.

Nonostante l’elevata percentuale di vaccinati, sempre superiore a quella nazionale, per continuare a proteggere noi e i nostri cari, è auspicabile il ricorso alla vaccinazione per chi ancora non lo avesse fatto e alla terza dose per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione anti Covid da almeno cinque mesi”.