I rossoblu perdono con la Juve Stabia, malgrado non aver demeritato, ma errori difensivi sono costati la sconfitta-

Malgrado sotto di due reti gli jonici non demordono e provano a riaprire il match,

I campani vanno in rete all’11^ con Bentivegna che da 20 metri mette la sfera alle spalle dell’incolpevole Chiorra.

Al 15^ Giovinco ci prova da lontano ma Sarri è attento e nega la rete al tarantino.

Al 22^ Italeng imbeccato da Labriola ci prova con una rovesciata, ma l’estremo difensore stabiese blocca in due tempi.

Al 27^ Giovinco crossa per Pacilli che di testa prova a superare Sarri che para.

Al 30^ Stoppa raccoglie un retropassaggio sbagliato di Civilleri, ma il suo tiro finisce fuori.

Al 33^ Stoppa solo al centro area, su passaggio di Donati tira in rete aiutato da una deviazione di Zullo, 2 a 0 per i campani.

Al 38^ Giovinco ci prova da lontano ma Sarri para.

Al 39^ un Marsili nervoso prende il giallo.

Al rientro Giovinco, al 49^ su cross di Labriola di testa manda la palla in rete.

Al 50^ Stoppa ancora solo in area segna il 3 a 1 per la Juve Stabia.

Laterza manda in campo Santarpia e Versienti al ‘posto di Zullo e Labriola.

Al /0? Ghisleni e Mastromonaco entrano al posto di Italeng e Pacilli.

Al 72^ Sarri para un tiro potente di Giovinco mandando a lato.

All’86^ Santarpia prova a mettere in rete ma il suo tiro finisce sul braccio di Berardocco, rigore che si incarica di tirare Giovinco che spara forte a rete, accorciando le distanze.

La partita termina al 94^ senza altre emozioni, sconfitta amara per i rossoblu che domenica devono affronta il Messina allo Iacovone,

Gianfranco Maffucci

JUVE STABIA-TARANTO 3-2

SERIE C GIRONE C, 16a GIORNATA – Lunedì 29/11/2021

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Scaccabarozzi; Panico (61’ Berardocco), Stoppa (87’ Altobelli), Bentivegna (76’ Lipari); Eusepi (87’ Della Pietra). A disp.: Russo, Pozzer, Todisco, Guarracino, Cinaglia, Evacuo All.: Niccolai

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo (53’ Santarpia), Benassai, De Maria; Labriola (53’ Versienti), Marsili, Civilleri (93’ Bellocq); Pacilli (70’ Mastromonaco), Italeng (70’ Ghisleni), Giovinco. A disp.: Antonino, Zecchino, Cannavaro. All.: Laterza

Arbitro: Davide Moriconi di Roma 2

Assistenti: Pietro Lattanzi di Milano e Nicola Tinello di Rovigo

Quarto Ufficiale: Valerio Crezzini di Siena

Marcatori: 11’ Bentivegna (J), 33’ Stoppa (J), 49’ Giovinco (T), 50’ Stoppa (J), 86’ Giovinco (T)

Ammoniti: 16’ De Maria (T), 18’ Davì (J), 39’ Marsili (T), 67’ Italeng (T), 75’ Eusepi (J)

Note: angoli 2-6, recupero 1’ pt e 4’ st, stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, ore 21