Sono due gli appuntamenti di questa settimana del Teatro Mercadante di Altamura, per la Stagione 2021-2022

“ Rinascimento”.

Rassegna October Jazz, Giovedì 28 ore 21,00, ultimo appuntamento della rassegna Mirko Signorile in

“ A PART OF ME” Piano solo. L’ esperienza vissuta in questi ultimi anni con il lockdown ha ispirato il pianista Mirko Signorile a comporre nuovi brani intrisi di poesia, lirismo e spiritualità. “ A part of me ” è un concerto sognante che sospende il tempo per far spazio ad una narrativa musicale sobria, dove il necessario diventa il focus e il climax dell’ intera performance.

Atmosfere di new classicismo e jazz pervadono i tasti bianchi e neri ed incontrano i suoni elettronici del synth che fa da tappeto e collante delle diverse storie musicali. Un concerto da vivere tutto d’ un fiato, magico e cinematografico.

Stagione del Teatro Mercadante “ Rinascimento ” ( fuori abbonamento ) – Domenica 31 Ottobre 2021 alle ore 17,30 e alle ore 21,00 Aura Sonum Philharmonia Orchestra in “QUEEN & MOVIE” – Concerto sinfonico con le musiche dei Queen e di Ennio Morricone, direttore Alfredo Luigi Cornacchia. Con la partecipazione del Rhapsody Chorus. Produzione Teatro Mercadante di Altamura .

PROGRAMMA Ennio Morricone: Gabriel’s oboe – Il buono, il brutto e il cattivo – C’era una volta in America – C’era una volta il west – Medley ( Giù la testa – Le vent, le cri – Playing love ) – Nuovo cinema Paradiso – L’ estasi dell’ oro;

The Queen: Somebody to Love – The show must go on – Bohemian Rhapsody – Who wants to live forever – We are the champions – Medley ( I want to break free – Play The Game – Love Of My Life ).

Il concerto “Queen & movie” racchiude due eccellenze della musica, all’ apparenza distanti: The Queen e Ennio Morricone. Noi crediamo che la musica, se ha una base di eccellenza può essere coniugata e derubricata senza criticità, come il “ Pavarotti & Friends ” ha dimostrato ampiamente. Gli arrangiamenti orchestrali, realizzati dal maestro Giuseppe Manfredi, di alcuni fra i più noti capolavori dei Queen e di Morricone trasmetteranno emozioni tangibili, come solo la magia degli strumenti dal vivo sanno dare. Questo concerto è dedicato agli appassionati della musica di tutti i tempi, include ventotto orchestrali e una rock band che “dialogheranno” tra loro facendo rivivere dei brani entrati nella storia della musica di tutti i tempi.

Sul web: www.teatromercadante.com

Info e prenotazioni: 0803101222 ( solo WhatsApp )

Prenotazioni: Box Office ( via dei Mille, 159 ) – Biglietti in vendita online su Vivaticket

Francesca Branà