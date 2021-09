La tarantina Selvaggia Lopalco, per la quale non c’è stato bisogno di trovare un nomignolo che la rappresentasse per la sua vivacità, selvaggia tutta la vita, indomabile e determinata alla massima potenza, da oggi e per un anno, è ‘La Venere d’Italia’, concorso nazionale di bellezza, giunto all’ottava edizione e gestito dal patron Pietro Cortese, fotografo professionista, con la collaborazione di molti professionisti del mondo della moda e dello spettacolo, tra cui il direttore della rivista Obsession, Ciro Montemiglio (già direttore di Playboy Italy), da Antonio Razzi (ex senatore), divenuto noto al pubblico social per divertenti Tik Tok, oltre che per la partecipazione al programma televisivo di RaiUno Ballando con le stelle; con lui il produttore cinematografico Michele Lunella, il direttore commerciale Ciro Prato, Giulio Cario (ideatore della Fashion Diamond Luxury Wodka), le stiliste Maria Rosaria Barranca e Federica Verrocchio e i fondatori di Kangoo Jumps Italia, Antonio e Giovanni De Luca.

Chi è Selvaggia Lopalco. La storia è brevissima e recente. Selvaggia inizia per gioco ad intraprendere la strada della moda partecipando al concorso di bellezza “La notte delle lune” tenutosi alla Villa Peripato di Taranto a luglio, aggiudicandosi una della fasce più importanti della serata. Grazie a questa fascia, le è stato consentito di accedere alle finali nazionali de “La Venere d’Italia”, tenutesi nei giorni 9/10/11 settembre 2021, nella location resort Sant’Angelo a Pimonte (Na), al centro della costiera sorrentino – amalfitana. Selvaggia, che ha solo 14 anni, è salita sul podio e si è aggiudicata, tra 53 concorrenti, la fascia de “La Venere d‘Italia 2021”. Prima classificata in concorso di bellezza nazionale, in finale con una ragazza campana (che giocava in casa), Selvaggia vince il primo posto onorando la nostra Puglia e soprattutto la città di Taranto. Selvaggia frequenta il liceo scientifico e sogna di diventare una criminologa seguendo le orme della zia Annarita, Avvocata penalista. Ha tanti hobby, la moda su tutti, poi lo sport. D’indole buona, ama molto aiutare gli animali a in difficoltà. E’ fiera di aver salvato una tartaruga trovata per strada che sanguinava. Questa è Selvaggia: bellezza, fisico statuario, carattere e solarità!

Va specificato che Selvaggia proviene dalle fila dell’agenzia di moda e spettacolo massafrese “Jonica Eventi”, diretta dal conduttore di professione Giuseppe Stigliano e dal maestro coreografo Angelo Mastrangelo.