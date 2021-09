Nell’affascinante cornice di Castello Spagnolo di Statte in provincia di Taranto si è tenuta la prima edizione del Top Puglia Players 2021, il riconoscimento, costituito da un riccio in ceramica di Grottaglie realizzato dalla famosa azienda di Franco Fasano che premia le imprese pugliesi che operano da diverse generazioni, oltre le eccellenze della regione della sanità, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. Il premio, ideato da Antonio Rubino, è stata realizzato dalla Associazione Events & Promotion di Roma.

A condurre il Gran Gala, in una accurata location a simulare l’atmosfera degli anni sessanta (con diversi paparazzi a fotografare i circa 120 selezionatissimi invitati), il presentatore Beppe Convertini, autentico mattatore sulle reti Rai con diversi format televisivi.

Guest star della serata il Charles Aznavour della musica italiana: il cantante partenopeo Peppino di Capri che ha interpretato tutti i suoi più grandi successi: da “Luna Caprese” a “un grande amore e niente più “, da “Roberta” a “Champagne”, accompagnato da un pubblico entusiasta.

Nel corso della premiazione si è tenuta anche l’esibizione dell’orchestra “The Swinger”.

I primi otto Top Puglia Players 2021 premiati, sono stati: per la moda lo stilista pugliese Mino Magli, la vitivinicultura la famiglia Girolamo delle omonime tenute, per il Gusto la famiglia Tempestoso dell’omonimo caseificio a ricevere il premio il capostipite Sebastiano, per il commercio la famiglia D’Antona con il novantenne fondatore Giuseppe. Il dott. Antonio Oliva è stato premiato per l’eccellenza dei servizi sanitari offerti dall’azienda che rappresentava. Premio per il commercio e l’agricoltura alla famiglia Simeone, specializzata sia per il commercio degli idrocarburi, nonché per produzione de “La Murgina – la mela della Valle d’Itria”. Top Puglia Players per la cultura farmaceutica ai Lucarella, oramai giunti alla terza generazione di farmacisti. Antonio Rubino ha voluto personalmente attribuire il Top Puglia Players Ambasciatore di Puglia a Beppe Convertini che in tutte le sue trasmissioni in onda sulla RAI ha sempre dedicato un occhio di riguardo alla sua regione. Il Top Puglia Players 2021 alla memoria è stato assegnato al fondatore di Radio Italia Anni 60, Prof. Alfredo Rubini. Naturalmente, non poteva mancare il premio a Peppino Di Capri, mattatore da oltre mezzo secolo delle estate pugliesi.

Il patron del premio, Antonio Rubino, ha conclusione dell’evento, ha dichiarato che il Top Puglia Players continuerà a individuare e selezionare in tutta la regione altri grandi imprenditori che da generazioni continuano a tener alto il buon nome della Puglia, con la presenza di altri importanti testimonial dello spettacolo e del Cinema come lo è stato in questa occasione Peppino Di Capri.