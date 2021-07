La redazione di Puglia Press letteralmente è stata presa letteralmente d’assalto riguardo un concorso che si sarebbe svolto a Martina Franca, mercoledì 14 luglio, per un posto di collaboratore contabile al Comune. In realtà sarebbero 16 le persone da assumere in base a questa graduatoria come collaboratori amministrativi contabili come da delibera di giunta n. 148 del 10.06.2021 Qualifica B3 anno 2021 4, Anno 2022 7 e così via. Un posto riservato al personale interno ed è così che quanto accaduto mercoledì ha una spiegazione, soprattutto in vista delle amministrative del prossimo anno. Guarda caso coloro che avrebbero superato la prova (??) ci sarebbero figli, nuclei familiari e “guarda caso” moglie di Consiglieri (ex assessori) di cui una che ha fatto scalpore per essere stata assunta poche settimane fa nello staff del Sindaco che a quanto pare sta già festeggiando

Si tratterebbe di Giusy Carbotti Colucci, moglie dell’ex Assessore e poi Consigliere Comunale Vito Cramarossa. L L’ex direttore di Martina Franca della BPER fu trasferito dalla banca sembra per questioni legati alla “politica” (prima a Bari poi nella sconfinata Marconia) ed ora sembra in un’altra località sconosciuta, certamente non per promozione ma per declassamenti. Tra i motivi sembrerebbero esserci anche delle correlazioni nei rapporti tra la banca, della quale era direttore il Cramarossa e una azienda poi fallita nella quale la moglie era la ragioniera.

Fatto sta che, dopo Cramarossa, quella banca ha evitato di mettere dei martinesi alla direzione della filiale, pur essendoci dei professionisti in loco che avrebbero potuto svolgere quel ruolo.

La signora Cramarossa ha suscitato lo stupore (??) per il risultato ottenuto nella prova, anche di alcuni Consiglieri Comunali di “Maggioranza” che conosco bene la materia.

Sarebbero stati 400 i partecipanti. Le notizie, secondo quanto c’è stato raccontato, sono raccapriccianti e potrebbero avere un seguito in altre sedi. Da una attenta analisi raccolte dalla nostra testata televisiva PugliaPress TV il cui servizio andrà in onda stasera, il tutto sarebbe stato artatamente organizzato per favorire alcuni predestinati.

Tante le anomalie durante il concorso a partire dalla dirigente Merico, quando all’ingresso avrebbe chiamato per nome coloro che sapeva che non avevano fatto il tampone e li invitava ad andare a farlo, anche se era già stato anticipato a tutti che dovevano presentarsi con il tampone già fatto. Al mugugno di tanti partecipanti che protestavano, la stessa rispondeva: “A noi non ce ne frega un cavolo di quello che volete fare voi”. Questo spiegherebbe tante cose. Pubblichiamo di seguito il testo di una delle tante telefonate ricevute che spiega dettagliatamente quanto avvenuto. Nella trasmissione di questa sera alle 18:00 su PugliaPress TV parleremo della triste vicenda.

Ecco uno dei tanti messaggi ricevuti da una partecipante al concorso:

“Stamattina si è fatto un concorso al Palazzetto dello Sport per un posto di collaboratore amministrativo contabile presso il comune di Martina Franca quello che vi volevo segnalare/ denunciare è un concorso a cui ha partecipato tra l’atro mia figlia ed altre sue amiche e soprattutto giovani. Dicono che erano 400 i concorrenti per un posto solo Quello che volevo segnalare probabilmente vi sarà già arrivato da altre persone. E’ stato scandaloso. Quando è stata sorteggiata la lista dei quesiti a cui dovevano rispondere i concorrenti, è stata sorteggiata una lettera, dovevano effettuare poi le stampe 400, 350 stampe per ogni singolo concorrente. Ad un certo punto hanno detto che la stampante non funzionava. Qualcuno è uscito fuori con una copia a fare le copie per tutti. E’ mancato parecchio tempo. Nel frattempo i concorrenti sono usciti per fumare o fare altro. Era un concorso. Non è difficile ipotizzare che i quesiti sono diventati noti a tutti ed è possibile che in molti ne hanno tratto vantaggio e, venuti a conoscenza delle risposte da dare, siano ritornati. Dopo molto tempo, chi era andato a fare le copie fuori, è tornato ed ha consegnato una copia a ciascun partecipante al concorso. Ribadisco: non era in alcun plico sigillato. Quindi ci sono stati i primi che lo hanno preso tre quarti d’ora prima degli altri e nel frattempo siccome mancava la vigilanza se non proprio assente (giusto due o tre impiegati del Comune), possono averselo fare compilare al di fuori della struttura. Tanti ragazzi erano molto incazzati. Un obbrobrio, una disorganizzazione totale e spero che resti nell’ambito della disorganizzazione, ma ho timore che sia molto di più. E’ scandaloso che si mettano a fare, spudoratamente, queste cose. Mia figlia ha sentito molte di queste persone che intendono rivolgersi alla Procura” Ora tutti si aspettano una netta presa di posizione del Sindaco e venga annullata la prova. Di seguito la graduatoria che potete commentare da soli.