Ieri a Bari, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura, hanno denunciato tre persone di cui due minorenni.

In serata a Poggiofranco, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti presso un noto centro commerciale, dove era stato segnalato un giovane che si era impossessato di vari prodotti dagli scaffali ed aveva superato le casse facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alle descrizioni fornite dagli addetti alla sicurezza, gli agenti hanno cercato con cura e rintracciato il responsabile, che, fermato nelle immediate vicinanze, era ancora in possesso dei beni trafugati. Il giovane, un 26enne incensurato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e la merce immediatamente restituita all’avente diritto.

In tarda serata, in zona San Paolo, due poliziotti liberi dal servizio, un ispettore in servizio presso l’UPGSP ed uno specialista della Squadra Sommozzatori della Questura di Bari, mentre rientravano in caserma, hanno notato che all’altezza di un angusto sottopasso della rete ferroviaria, in un forzato restringimento del percorso stradale, due giovanissimi ragazzini attendevano il flusso delle auto in arrivo con atteggiamento fortemente sospetto; infatti alla vista del veicolo dei poliziotti, uno dei due ragazzini si piazzava davanti impugnando un coltello e l’altro un vistoso bastone in metallo. Immediatamente gli agenti si sono qualificati ed hanno bloccato e disarmato i due ragazzi. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due ragazzi, entrambi minorenni e incensurati, uno originario di Cerignola ed uno barese, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e successivamente affidati ai rispettivi genitori.

Prosegue l’attività d’indagine al fine di verificare il motivo della loro presenza in quel luogo e se in passato siano stati commessi reati predatori in quella zona.

