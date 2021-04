L’Italcave Real Statte accede alla semifinale per la Coppa Italia 2021 battendo per 8 a 5 il Capena. Si può definire una bella partita, quella giocata al RDS Stadium di Rimini, in cui la formazione rossoblù, andata sotto per due volte all’inizio del match e all’inizio del secondo tempo, è riuscita non solo a ribaltare la situazione, ma anche ad allungare il vantaggio. Buono il lavoro svolto da Renatinha artefice di 5 goal e tanti i pali colpiti dalla formazione ionica. Domenica 25 aprile l’ultimo atto della manifestazione con la Lazio.

Italcave che parte con Margarito, Soldevilla, Valeria, Renata e Boutimah. Risponde il Capena con D’Amelia, Martin, Neka, Benvenuto, Fuhrmann. Parte forte il Capena che passa con Fuhrmann che sfrutta una respinta corta di Margarito. La risposta è immediata: al 6′ Valeria trova l’incrocio, al 10′ puntata di Renata. Ribalta tutto l’Italcave dopo un timeout in cui Marzella ricarica le sue ragazze. Con il vantaggio delle ioniche si sente forte la voglia di allungare: prima con Renata, puntata a lato. Al 12′, però, rilancio di Margarito, Boutimah stop di petto ed esterno al volo, tocca la sfera e la parte interna della traversa, è 3-1. Ma il Capena c’è: Neka, su punizione defilata, trova il giusto pertugio sotto la traversa di Margarito e accorcia le distanze. È 3-2. Sul finale del primo tempo grande azione sulla destra di Mansueto, colpo secco di D’Amelia che però devia il pallone sul palo. I pali diventano tre a 10 secondi dal gong del primo tempo: assist di Renata sulla sinistra per Mansueto, si accentra e scheggia il palo.

Ripresa e dopo due minuti il pareggio delle avversarie: pallone di Fuhrmann per Martin che chiude il triangolo con la giocatrice del Capena, tutta sola davanti a Margarito, che insacca il 3 pari. Il Capena continua ad attaccare e infatti pochi secondi più tardi sulla sinistra c’è Neka: Margarito esce al limite dell’area, ma il cucchiaio della giocatrice del Capena porta la partita sul 4-3. E’ sempre il Capena a fare la partita nella ripresa: Neka per Martin effettua un tiro che schizza sulla traversa e va fuori. Reagisce l’Italcave al 3’ con Boutimah per Renata: tiro di punta e pallone a lato. Il pareggio arriva al 6’ grazie a Boutimah che serve nuovamente Renata centralmente, controllo di suola, si gira sul piede perno e calcia subito in porta. E’ 4-4. Dopo venti secondi il sinistro secco di Renata dal limite sotto la traversa e lo Statte firma il nuovo vantaggio. E’ la giornata di Renatinha che se ne va, tira forte di sinistro, stavolta sotto la traversa, e firma il 4-6. Al 9’ e mezzo suolata al limite di Mansueto e botta a incrociare per il gol del 4-7 con cui l’Italcave Real Statte allunga per la prima volta di 3 gol. Al minuto 16 Renatinha controlla il pallone a centrocampo, nessuna vicino a lei, va in progressione, supera Martin al limite dell’area di rigore calcia di destro per l’ottavo gol e firma il pokerissimo personale. A 4 minuti esatti dalla fine ancora una punizione di Neka che mette il pallone sotto l’incrocio per realizzare il 5-8. A un minuto e mezzo dalla fine tiro libero di Neka che opera una finta, ma Margarito è brava a deviare il tiro con il piede destro in corner. A 25” dalla fine, pallone che Renatinha incrocia di destro dal limite dell’area e prende l’ennesimo palo per l’Italcave Real Statte che comunque chiude in attacco. Il risultato permette alla formazione ionica di arrivare in semifinale, nella quale affronterà domenica alle ore 12 la Lazio che a sua volta ha battuto il Pelletterie.

L’allenatore Tony Marzella commenta così il risultato: “All’inizio la tensione del match forse poteva giocare un brutto scherzo, ma siamo stati bravi a reagire, ma soprattutto a giocare con la testa e questo ci ha permesso di portare a nostro vantaggio la partita, soprattutto nel secondo tempo. Buona la reazione comunque in entrambi i tempi e ottimo il lavoro da parte delle ragazze a cui faccio i complimenti. E’ una semifinale che abbiamo meritato. Ma i miei complimenti vanno anche al Capena che si è impegnato tanto per cercare di passare il turno”. La bomber della partita Renatinha si esprime così: “E’ stata una partita in cui all’inizio abbiamo lasciato un po’ la corda alla squadra avversaria e questo non dobbiamo assolutamente ripeterlo per la semifinale. Affronteremo la Lazio che è una buona squadra, perciò dobbiamo tenere alto il livello di concentrazione. Sono contenta per i 5 goal, è importante aver passato il turno, ma faremo di tutto per arrivare fino in fondo e provare a vincere questa Coppa. L’assenza del pubblico è un elemento che si è fatto sentire sin dall’inizio della stagione, ma visto il periodo è assolutamente necessario per la sicurezza. Anche noi ci sentiamo al sicuro visti i numerosi controlli a cui siamo sottoposte, ben più di altri sport, siamo dunque fortunate e siamo certe che il nostro pubblico ci sta comunque seguendo da casa con amore e passione.”

TABELLINO

ITALCAVE REAL STATTE-CITTÀ DI CAPENA 8-5 (3-2 p.t.)

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Soldevilla, Boutimah, Valeria, Renatinha, Protopapa, Discaro, Violi, Pedroso, Demarchi, Mansueto, Linzalone. All. Marzella

CITTÀ DI CAPENA: D’Amelia, Martin, Neka, Fuhrmann, Benvenuto, Nori, Oliveira, Agnello, Masini, Macchiarella, Pacolini. All. Chiesa

MARCATRICI: 3’55” p.t. Fuhrmann (C), 6’29” Valeria (S), 10’21” Renatinha (S), 12’10” Boutimah (S), 12’51” Neka (C), 1’20” s.t. Fuhrmann (C), 2’10” Neka (C), 5’04” Renatinha (S), 5’40” Renatinha (S), 6’29” Renatinha (S), 9’13” Mansueto (S), 15’48” Renatinha (S), 16’02” Neka (C)

AMMONITE: Mansueto (S), Soldevilla (S)

NOTE: al 18’14” del s.t. Neka (C) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Krizia Zucchiatti (Tolmezzo), Letizia Puzzonia (Terni) CRONO: Nicola Carbonari (Pesaro)

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 23 APRILE

1) LAZIO-PELLETTERIE 5-1

2) ITALCAVE REAL STATTE-CITTÀ DI CAPENA 8-5

4) MONTESILVANO-BISCEGLIE ore 20

SEMIFINALI – DOMENICA 25 APRILE **

X) LAZIO –ITALCAVE REAL STATTE ore 12

Y) CITTÀ DI FALCONARA***-MONTESILVANO ore 14.30

Per i playoff scudetto queste le date (terza gara eventuale in tutti e 3 i casi)

QUARTI DI FINALE 9-13-16 MAGGIO

SEMIFINALI22-26-30 MAGGIO

FINALE 6-13-20 GIUGNO

FINALE – LUNEDÌ 26 APRILE *

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 18.15

* diretta Rai Sport

** diretta PMGSport Futsal

* In virtù della rinuncia alla partecipazione della Kick Off, qualificata di diritto in semifinale

ALBO D’ORO COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

2000–2001 Lazio, 2001–2002 n.d., 2002–2003 Roma, 2003–2004 Due Ponti Roma, 2004–2005 Due Ponti Roma, 2005–2006 Virtus Roma, 2006–2007 Imolese, 2007–2008 Real Statte, 2008–2009 Real Statte, 2009–2010 Torrino, 2010–2011 Real Statte, 2011–2012 Kick Off, 2012–2013 Sinnai, 2013–2014 Lazio Femminile, 2014–2015 Real Statte, 2015–2016 Isolotto, 2016–2017 Olimpus, 2017–2018 Montesilvano, 2018–2019 Kick Off, 2019–2020 non assegnato.

