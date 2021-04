Dopo la sosta dovuta ai casi Covid presenti nella rosa, le rossoblù tornano sul parquet. Le ioniche andranno in Campania per affrontare la Salernitana. Le ragazze di Liotino devono necessariamente conquistare i tre punti per lottare per un posto in griglia play off. A presentare la gara è proprio il tecnico tarantino:

“Fortunatamente ritorniamo in campo. Vogliamo prenderci i play off, con la consapevolezza di aver affrontato un momento difficile. Ho sentito tante dicerie dopo la 22ª giornata. Ci hanno accusato di fare calcoli, quando noi combattevamo con il virus e speravamo che i nostri cari non fossero stati contagiati. Forse bisognerebbe pensare un po’ di più a ciò che si dice. Attirare l’attenzione attraverso i social è una cosa che non condivido. Andremo a Salerno per prenderci i tre punti. Siamo obbligati a farlo, se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo stagionale. Stiamo facendo innamorare i nostri tifosi, con un campionato vissuto ai vertici della classifica. Potevamo fare di più, ma questo ci deve far crescere anche per le prossime esperienze. Noi siamo Taranto, scusate se è poco”.

La gara con la Salernitana valevole per la 25ªgiornata, si giocherà al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano. Fischio d’inizio alle ore 16:00. Dirigeranno l’incontro il sig. Antonio Marino di Agropoli e il sig. Fabrizio Andolfo di Ercolano. Al cronometro ci sarà Domenico Di Donato di Merano. Diretta streaming sulla pagina Facebook ‘SalernoGranata.it’.

