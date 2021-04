Dopo un incontro con una delegazione di cittadini residenti a Paolo VI, il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo nel quartiere, incontrando direttamente gli operatori impegnati nel garantire il decoro di quella zona per dare seguito a segnalazioni e suggerimenti che sono scaturiti proprio dal confronto.

Il primo cittadino si è recato in viale Cannata, in via De Gasperi (visitando anche il Centro Comunale di Raccolta gestito da Kyma Ambiente), in corso Buozzi e in via Nenni, prevedendo lungo quest’ultima arteria alcuni interventi di manutenzione e l’installazione di dossi.

«È stata un’ottima occasione per ringraziare gli operatori – le parole del sindaco Melucci –, ma anche per verificare di persona quanto sia importante presidiare i quartieri con interventi tempestivi. È evidente come la tenuta del decoro sia il risultato della sinergia tra il lavoro degli operatori del gruppo Comune e la collaborazione dei cittadini».

