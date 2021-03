La pandemia e le misure imposte per fronteggiarla, sia a livello nazionale che internazionale, da oltre un anno hanno prodotto la drastica riduzione delle attività scolastiche in presenza.

Tutte le attività programmate nei progetti europei, che prima venivano svolte scambiandosi visite nei paesi comunitari, vengono oramai svolte solo in forma virtuale facendo venire meno anche i momenti di socializzazione extra-scolastici, così importanti nelle esperienze di mobilità studentesca.

Benchè tale situazione abbia profondamente cambiato tante consuetudini e prospettive, non ha assolutamente intaccato la motivazione e la determinazione alla base del progetto Erasmus+” Sustain European Culture and Environment in an App”, codice progetto 2018-1-IT02-KA229-048136_1

del quale l’Istituto Augusto Righi di Taranto è coordinatore internazionale a

In particolare dal 22 al 24 marzo 2021 si è svolto il meeting virtuale che ha sostituito la settimana di scambio in Spagna programmata inizialmente in presenza ed annullata a causa dell’emergenza Covid.

Al meeting hanno partecipato i docenti Rita Bianchi, Cosima Falcone, Antonino Amato e la coordinatrice internazionale del progetto Maria Luisa Cusumano con gli alunni Giulia Marinelli, Alessandro D’Errico, Flavio Simeone, Francesco Vadacca, Andrea Cotugno, Michele Ianniello, Antonio Laterza, Simone Oliva, Gabriele Vozza, Cosimo Donadei, Francesco Bitritto, Antonio Pio Cusano, Roberto Capuano, Luca Panico, Federico Mollura, Marco Stasi, Matteo Francesco Pupino, Marco D’Oronzo, Roberto Parabita, Lorenzo Gabriele, Francesco Greco e Giuseppe Monaco degli indirizzi di Aeronautica, Elettronica, Informatica dell’Istituto Tecnico e del Liceo Sportivo.

Gli alunni tarantini, in collegamento con gli alunni delle scuole partner, hanno presentato i lavori realizzati partecipando a workshop sul tema SUSTAINABLE ENGLISH WITH DIGITAL TOOLS.

I topic progettati sono stati centrati sugli obiettivi dell’agenda Onu con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, alla green economy, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale del proprio territorio, al turismo sostenibile.

Per tutti gli studenti la necessità di evitare i contatti fisici con i propri coetanei è una grossa

rinuncia: conoscere altri studenti europei, confrontarsi con loro, fare nuove amicizie al momento è fortemente condizionato dalle necessarie limitazioni.

difficile e imprevedibile, può andare avanti.

dimostrazione che

il mondo della scuola, anche in un momento così

Infatti, nonostante tutte le difficoltà del momento, l’Istituto tarantino, unitamente alle scuole partner di Malta, Spagna, Olanda e Romania, ha

continuato a credere nel progetto avviato nel 2018 con la ferma consapevolezza che l’internazionalizzazione dell’attività didattica rimane un elemento fondamentale per la crescita degli studenti, anche e soprattutto in questo periodo storico.

L’approccio metodologico innovativo scelto è stato, tra gli altri, quello del “game based learning”, ovvero dell’applicazione alla didattica della metodologia del gioco e videogioco per fini educativi che risulta particolarmente efficace nella didattica a distanza. L’Istituto Righi ha quindi messo a disposizione il proprio expertise e durante i workshop gli allievi hanno approfondito i contenuti e consolidato le loro competenze linguistiche tramite giochi ed attività appositamente creati e gestiti dal team di progetto dell’istituto tarantino, incontrando il pieno gradimento da parte di tutti i partecipanti.

I workshop sono stati centrati su laboratori di scrittura creativa con creazione di componimenti poetici, articoli e storie sulla natura, e laboratori finalizzati alla conoscenza ed uso di software open source per la ideazione e creazione di poster e mappe concettuali per la rivista del progetto “Youth for Sustainability” curata dallo stesso istituto tarantino.

La socializzazione tra gli studenti è stata incentivata attraverso momenti di discussione sulle discipline scolastiche, le forme d’arte e gli artisti preferiti.

La prof.ssa Cusumano ha coordinato tutti i lavori in collaborazione con la docente coordinatrice della Spagna ed ha poi presentato il progetto parallelo sviluppato sulla piattaforma eTwinning.

Il meeting si è concluso con la riflessione sull’importanza dei progetti europei Erasmus+ e i ragazzi hanno dato voce ai loro pensieri. “Un’ esperienza bellissima che non capita tutti i giorni – afferma Giulia Marinelli – che ci ha permesso di conoscere nuove culture, nuove persone, abbiamo imparato moltissimo e ,anche se a distanza, è stata una bellissima esperienza“. “Si dice che viaggiare apre la mente, ed è proprio perché adesso non possiamo viaggiare che queste attività sono molto importanti” aggiunge Antonio Pio Cusano. “Questa esperienza mi ha permesso di vivere la cultura e le abitudini di altri paesi ed il loro modo di fare scuola. Abbiamo imparato più di quanto è possibile leggere sui libri di scuola, confrontandoci sul tema dell’ecosostenibilità. Un grazie al nostro istituto per aver reso

possibile questa fantastica avventura, nonostante sia stata condizionata e limitata nella sua parte finale a causa della pandemia” è il pensiero di Roberto Parabita.

Il successo del meeting virtuale è la testimonianza che la scuola non si è fermata anzi ha trovato nuove possibilità di integrare la didattica innovativa nelle lezioni a distanza.

La Dirigente Scolastica IISS AUGUSTO RIGHI Dott.ssa Iole DE MARCO

