Un positivo ogni 5 tamponi fatti. È la percentuale più alta registrata in Puglia. È lo scellerato comportamento del weekend di 15 gg che ha portato la percentuale tra tamponi e contagiati quasi al 20%. Sono ancora davanti ai nostri occhi le file interminabili davanti ai ristoranti che avevano registrato il tutto esaurito e tanta gente sulle località balneari, grazie non al all’ordinanza del Governatore Emiliano che anticipava che da zona gialla, la Puglia sarebbe passata in zona rossa dopo tre giorni, ma anche ai dati farlocchi comunicati dall’Assessore Lopalco che di fatto aveva impedito l’attribuzione della sona arancione che di fatto avrebbe consentito solo l’asporto.

Sono 1.788 casi positivi su 9473 test per l’infezione da Covid-19: 561 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 125 nella provincia BAT, 286 in provincia di Foggia, 296 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Quattordici i decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. I dati comunque sono parziali, in quanto ne risulterebbero ancora di più di quelli comunicati, così come altri decessi che saranno inseriti sul prossimo bollettino. Salgono ulteriormente i numeri relativi agli ingressi ordinari e quelli in terapia intensiva. I dati sono allarmanti.

Notizia in aggiornamento

