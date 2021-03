ENIGMI

Ho condiviso con il Direttore , delle perplessità che ancora non riusciamo a risolvere nel nostro cervello. Pur avendo scritto tanto sul Covid 19, come per esempio sui tamponi, sulle mascherine, sui vaccini, vediamo che ancora restano degli spazi bui che non vengono colmati dall’informazione mediatica. Nulla di meglio che condividerle con voi. Per fare un discorso organico dobbiamo iniziare dalle origini della nascita di questo virus, altrimenti non potremmo capire tutto quello che ne è scaturito. La prima domanda che mi balza in mente è che , questo virus è nato in laboratorio o ha fatto come ci raccontano il salto di specie dal pipistrello o dal pangolino all’uomo ? Ebbene si, nonostante il tempo trascorso, non esistono conferme convincenti dell’una e l’altra ipotesi. Ci eravamo convinti della seconda ipotesi, sino a quando l’OMS (organizzazione mondiale sanità) non ha inviato poco tempo fa i suoi ispettori in Cina , precisamente a Wuhan per cercare di rispondere a questo interrogativo, quindi palesemente irrisolto. La sceneggiata dell’ispezione ha avuto dei momenti a dir poco, teatrali cadendo nella farsa totale. Gli ispettori quando erano già in volo alla volta della Cina , furono fatti ritornare in dietro. Al nuovo tentativo, dopo qualche giorno, il tempo di dare alla Cina di rimettere le cose a posto, al loro arrivo a Wuhan , furono presi letteralmente in consegna dalle autorità Cinesi che a detta degli Ispettori, instradati in percorsi obbligati e che , chiaramente , non dimostrarono nulla alla risoluzione del quesito mondiale. Pagliacciata non solo Cinese ma anche e soprattutto dell’OMS , illuso che l’ispezione , potesse dare minimamente adito a risolvere qualche quesito sull’origine di questo maledetto virus. Non sono assolutamente un complottista né un no vax, ma quando leggo che il laboratorio in questione è di proprietà della GLAXOSMITHKLINE che possiede la PFIZER e che il vaccino è stato finanziato dal dottor FAUCI, qualche dubbio mi viene spontaneo .La Glaxo è gestita dalla finanziaria BLACK ROCK, che gestisce a sua volta la fondazione Soros e Microsoft del paragnosta profetico Bill Gates che a sua volta è azionista di Pfizer che a sua volta è divenuta recentemente azionista anche dell’OMS, chiudendo miracolosamente il cerchio! Siete ancora convinti che ad infettare il mondo sia stato un PIPISTRELLO ? Questa è la più grande evidenza scientifica che è sotto gli occhi di tutti ma che nessuno vede ! Bisognerebbe a questo punto , alla luce di quello che vi ho detto , instituire un organo di magistratura mondiale , al di sopra e che non abbia nulla a che fare con l’OMS, chiaramente implicato e che abbiamo imparato, in questi tempi per tanti altri episodi, far parte del marciume genesi di questa orribile infezione pandemica che sta distruggendo il mondo fisicamente ed economicamente. Sono sempre stato da medico un ammiratore del premio nobel 2008 per la medicina sugli studi dell’HIV, del professor Luc Montagnier che dall’inizio del contagio, disse che il virus era stato fatto in laboratorio perché conteneva all’interno delle sequenze dei filamenti dell’RNA del virus dell’HIV che un virus naturale non avrebbe. Sconfessato da più parti perché anziano, ottantasettenne, e per non avere più un laboratorio a sua disposizione, si è tolto dalla frenesia mediatica, senza retrocedere però dalle sue convinzioni che a mio parere ritornerebbero attuali dal chiarimento che ha richiesto l’OMS per la mancanza di certezza sulla natura di questo virus. Altro enigma , proprio di questi giorni, è il boicottaggio almeno a livello Europeo ai danni del vaccino Astra Zeneca , sospeso in oltre dieci paesi dell’Unione poi riammesso in alcuni come l’Italia. Molti, soprattutto la casa produttrice, sono convinti che nei loro confronti, ci sia in atto, una vera campagna denigratoria messa in atto dalle case produttrici dei vaccini mRNA come Pfizer e Moderna. I motivi ? Il basso costo del vaccino Astra di 1,78 euro, contro i 12 euro del Pfizer ed i 18 dollari del Moderna sarebbe alla base di questo boicottaggio instaurato dalle grandi case Americane. In effetti i dati statistici di decessi ed effetti collaterali , non si discostano di molto . Secondo fonti della Gran Bretagna che è molto avanti con le vaccinazioni, 275 sarebbero i deceduti e 54.180 gli effetti collaterali , avuti con il vaccino Astra Zeneca, 227 i morti e 33.207 gli effetti collaterali avuti con il vaccino della Pfizer, tutto questo secondo fonti del Ministero Inglese della Sanità. Indurrebbero entrambi una deplezione delle piastrine (piastrinopenia) che darebbe atto alle patologie trombotiche quali ictus ed emorragia cerebrale, maggior indiziate della morte dei pazienti vaccinati. Ci sarebbero tanti altri fatti da scrivere su questi argomenti ma passeremmo in un attimo nel complottismo più puro e non lo vogliamo, in quanto non lo siamo . Vorrei invece porre l’attenzione su come il Covid 19 viene trasportato e si diffonde, in quanto parlando con la gente , mi sono reso conto , come ancora ci siano fantasie alterate ed errate sulla questione. L’informazione medica scientifica in effetti, su questo argomento è stata poco esplicativa e confusa. Intuisco che la gente non capisce come mai non si possa andare nei ristoranti ed in tutti gli ambienti chiusi come cinema ed altri spazi aggregativi al chiuso. Il virus è risaputo che ha delle dimensioni piccolissime classificabili nell’ordine dei nanometri, visibili soltanto al microscopio elettronico a scansione. Matematici hanno calcolato che se tutti i virus Covid 19 che stanno infettando tutto il mondo, venissero messi in una lattina , la riempierebbero solo per metà ! La gente immagina che il Covid , possa viaggiare indisturbato anche nell’aria all’aperto, ma non sa che senza bolla di protezione , morirebbe in pochi minuti. Per sopravvivere deve viaggiare come la pubblicità della particella di sodio, avvolto nelle goccioline di droplet emesse con tosse ,starnuti ed anche solo parlando. E’ per questo motivo che è importante indossare le mascherine che il covid da solo non fermerebbero ma le goccioline certamente si. Per questo vi esortiamo, in qualsiasi nostro articolo che pubblichiamo ad indossare le mascherine con il naso coperto ,prima via e sede di localizzazione del virus e ad osservare , quasi religiosamente , in ogni attimo, il distanziamento di almeno due metri, anche all’aperto ed a disertare almeno per il momento , feste festini e riunioni familiari, in quanto è in queste occasioni che il virus si diffonde. Statene certi che ci rifaremo con gli interessi in un prossimo futuro. . .

