A Bari il congresso ICAR su AIDS e malattie sessualmente trasmissibili

La XV edizione del congresso nazionale ICAR, la conferenza italiana su AIDS e ricerca antivirale, si terrà dal 14 al 16 giugno a Bari.

Più di mille partecipanti tra specialisti, clinici, giovani ricercatori, infermieri, operatori sociali e volontari delle associazioni dei pazienti sono attesi all’evento, che si concentra sulle sfide della prevenzione e della cura delle malattie sessualmente trasmissibili, tra cui HIV, Epatiti e infezioni virali.

Nella foto: Segio Locaputo, Francesca Ceccherini Silberstein, Michele Fornesano, Annalisa Saracino relatori del congresso ICAR

Il programma del congresso include anche un concorso per le scuole, una mostra fotografica sull’inclusione, una gara di canoe e test rapidi e gratuiti per HIV, HCV e sifilide.

L’evento sarà organizzato sotto l’egida della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, e vedrà la partecipazione di numerosi esperti nel campo.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente confermato una delibera che consente il rimborso della Profilassi Pre-Esposizione (PrEP), un metodo per ridurre il rischio di infezione da HIV.

Questa decisione, che allinea l’Italia ad altri Paesi europei, rappresenta un importante progresso nella lotta contro la diffusione dell’HIV e potrebbe portare a significativi risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale.

La PrEP può essere assunta in modo continuativo, con una pillola al giorno, o “on demand”, in associazione a un possibile episodio a rischio di acquisizione di HIV per via sessuale.

Prima della decisione dell’AIFA, il costo della PrEP era di circa 60 euro per ogni confezione da 30 compresse.

Tra gli altri temi che saranno affrontati durante il Congresso ICAR vi saranno anche il SARS-CoV-2, le epatiti, le infezioni sessualmente trasmesse, i virus emergenti e riemergenti, i vaccini, le infezioni nell’immunocompromesso e la salute delle persone transgender.

Il congresso prevede anche l’assegnazione di premi ai giovani ricercatori italiani con gli ICAR-CROI Awards, gli Scientific Committee Awards e i SIMIT Special Awards. Durante le giornate del congresso, ICAR darà la possibilità di effettuare gratuitamente il test per HIV, HCV e Sifilide presso la Fontana Giardini in piazza Umberto I.

Tra le iniziative speciali di quest’anno ci sarà una mostra fotografica dedicata all’inclusione e alla lotta allo stigma presso il Palazzo delle Poste, in Piazza Cesare Battisti.

Inoltre, nel pomeriggio di giovedì 15 giugno, lungo il lungomare di Bari, si terrà l’evento “Non buttiamoci a mare”, una gara di dragon boat organizzata da ANLAIDS Puglia.