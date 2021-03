L’ex DS della Virtus Francavilla, in esclusiva a TuttoC.com, ha salutato così la società biancoazzurra:“Un ringraziamento va rivolto al Presidente Magrì per l’opportunità concessami in un posto meraviglioso come Francavilla, dove ho trovato tanta gente che non dimenticherò mai, una fra tutti Tonino Donatiello. Ringrazio dunque tutti coloro che mi sono stati vicini e faccio un in bocca al lupo al mister Bruno Trocini e al suo staff che ritengo di grandi valori tecnici e umani”.

“Vado via con l’amaro in bocca, ma con la consapevolezza di aver svolto con il massimo impegno un lavoro basato sulla valorizzazione dei giovani, rispettando in questi anni gli obbiettivi prefissati dal Club, molti infortuni hanno condizionato il rendimento della nostra squadra e poi succede a volte che quando dai priorità alla crescita dei giocatori più giovani tutto questo può andare a discapito del risultato sportivo. Lascio una squadra forte – conclude Fernandez – attualmente salva, che questo finale di stagione regalerà sicuramente ancora soddisfazioni ai propri tifosi ai quali rivolgo il più sentito ringraziamento per il rispetto e tutto l’affetto dimostrato a me e alla mia famiglia in questa bellissima esperienza”.

© 2021, Cosimo Lenti. Tutti i diritti riservati