Da oggi e fino al termine delle risorse disponibili sarà possibile presentare apposita istanza per richiede i buoni spesa. La domanda va inoltrata tramite la piattaforma https://martinafranca.bonuspesa.it/

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, come indicato nell’avviso pubblico, ovvero:

1. Essere residenti nel comune di Martina Franca; 2. Essere cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’UE; 3. Essere cittadini di un altro Stato (extra UE) in regola ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs del 25/07/1998 n. 286 e ss.mm.ii e permesso di soggiorno valido. In caso di permesso scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del rinnovo; 4. Diminuzione/riduzione/insufficienza del reddito familiare per:

– condizione di disoccupazione;

– situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;

5. Difficoltà economica ad approvvigionarsi di beni di prima necessità; 6. Percezione di entrate familiari mensili correnti, comprensive di eventuale misura di contrasto alla povertà (al netto delle spese per canone di locazione o per mutuo per la prima casa) non superiori ad € 200,00 per ciascun componente alla data di pubblicazione del presente Avviso, attestato con autocertificazione, 7. Non essere in possesso di un patrimonio mobiliare (saldo bancario postale, entrate da fitti, etc…) riferito a tutti i componenti familiari, alla data di presentazione della domanda, superiore a € 3.000,00; 8. Non aver percepito il contributo straordinario Covid 19 del comune di Martina Franca (Avviso n. 137 del 28/12/2020) ovvero essere risultato non ammesso o ammesso non Finanziabile.

L’accesso al beneficio sarà comunicato dall’Ufficio Servizi Sociali mediante SMS su telefono cellulare del richiedente, con indicazione dell’importo riconosciuto e un codice PIN per il suo utilizzo con il link che visualizza gli esercizi commerciali aderenti. Il buono abilitato per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, non cedibile ad altri, è spendibile liberamente in qualsiasi esercizio commerciale aderente all’iniziativa per alimenti, prodotti essenziali per l’igiene personale e della casa, prodotti per la prima infanzia e prodotti farmaceutici/parafarmaceutici.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati, durante il periodo di vigenza dell’Avviso, potranno contattare telefonicamente gli Uffici Comunali: ai numeri 080/4303242 – 080/4836344, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00, o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: buonispesa@comune.martinafranca.ta.it

“Con delibera di Giunta abbiamo dato indirizzo agli uffici per assicurare misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, impossibilitati all’acquisto di generi di prima necessità. Al fine di contenere i rischi del contagio e rispettare i provvedimenti nazionali, regionali e comunali sulle limitazioni alla mobilità, tutta la procedura sarà effettuata online. L’iniziativa è efficace se aderiscono anche le attività commerciali per cui invito gli esercenti ad iscriversi attraverso la apposita piattaforma”, dichiara l’Assessore alle Politiche per la Persona.

