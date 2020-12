FRATA NARDO’ – CJ TARANTO 57-71 (15-16, 12-17, 17-15, 13-23)

Frata Nardò: Goran Bjelic 21 (5/6, 3/6), Emmanuel Enihe 8 (1/3, 2/6), Niccolò Petrucci 8 (1/1, 2/6), Edoardo Fontana 6 (2/10, 0/2), Riccardo Coviello 5 (0/1, 1/5), Marcelo Dip 4 (2/5, 0/0), Antony Tyrtyshnik 3 (1/1, 0/3), Riccardo Bartolozzi 2 (1/2, 0/0), Federico Burini 0 (0/1, 0/3), Luka Cepic 0 (0/0, 0/2), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Antonio Fracasso 0 (0/0, 0/0). All: Quarta.

Statistiche Nardò – Tiri liberi: 7 / 8 – Rimbalzi: 47 12 + 35 (Goran Bjelic 10) – Assist: 13 (Federico Burini 4)

CJ Basket Taranto: Nicolas Manuel Stanic 19 (7/14, 1/5), Nicolas Morici 18 (3/8, 3/5), Bruno Duranti 16 (4/8, 2/10), Ferdinando Matrone 7 (3/4, 0/0), Andrea Pellecchia 5 (0/1, 1/1), Alessandro Azzaro 4 (2/3, 0/2), Nicola Longobardi 2 (1/3, 0/6), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Santiago Bruno 0 (0/0, 0/0), Simone Fiusco 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Statistiche Taranto – Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Nicolas Morici, Bruno Duranti, Alessandro Azzaro 7) – Assist: 17 (Nicolas Morici 5)

Arbitri: Eugenio Roberti e Mauro Davide Barberio di Roma.

Non poteva cominciare meglio il campionato che segna il ritorno del CJ Basket Taranto in serie B. Nelle seconda giornata del girone D2, esordio dopo il rinvio con Monopoli, gran blitz dei rossoblu che vanno a vincere sul parquet della Frata Nardò per 71-57 con una monumentale prestazione difensiva contro i granata recenti finalisti della Supercoppa. Nonostante i quasi due mesi di inattività dall’ultima partita e la presenza, solo per onor di firma, di Bruno, il CJ ha sfoderato una partita tutta grinta prendendo le misure a Nardò sin dai primi possessi per poi limitarla in attacco. Davanti ci hanno pensato capitan Stanic, Morici e un notevole Duranti tutti in doppia cifra, mortiferi dalla lunga distanza.

L’ex di turno coach Olive parte con Matrone, Duranti, Stanic, Morici e l’altro ex granata Azzaro. Coach Quarta risponde conl’ennesimo ex Enihe e poi Coviello, Durini, Dip e Fontana.

Il piazzato di Dip è il primo canestro della partita. Risposta pronta di Taranto, tripla di Stanic e poi canestro, più fallo subito e libero supplementare di Matrone per il 6-2. Dip e Coviello accorciano le distanze per la Frata ma Azzaro e una transizione perfetta di Stanic permettono al CJ di doppiare i salentini, 12-6 e time out per coach Quarta. La sospensione fa bene ai padroni di casa così come l’ingresso di Bjelic che comanda la rimonta e segna la tripla del sorpasso, 15-14. Coach Olive getta nella mischia Longobardi che arma la mano di Duranti che nel finale di quarto fissa il punteggio sul 15-16.

Apertura di secondo quarto con il canestro da distanza siderale di Morici per il 21-17 rossoblu. Taranto però non riesce a dare continuità all’attacco, Nardò rimette il naso avanti con un break di Bjelic e Petrucci ma ci pensa ancora Morici con un’altra tripla a riportare in testa Taranto, 22-24. Anche +8 dopo i canestri di Morici, Azzaro e Stanic mentre il giovane Pellecchia entra e con la mano bollente infila la tripla per il +11 ospite che costringe ancora una volta coach Quarta al time out sul 22-33. Nardò si affida ancora a Bjelic, una tripla che scuote i granata che rientrano in partita accorciando le distanze ma il CJ va al riposo avanti 33-27.

Morici risponde a Fontana nelle due azioni che aprono il terzo quarto. Longobardi ribadisce il +8 poi Matrone domina il pitturato e appoggia il +10 e Stanic fa +12 massimo vantaggio rossoblu, sul 31-43. Petrucci prova a svegliare i suoi con una tripla e ci riesce, immediata la reazione di Nardò che risale a -5 con un sottomano di Petrucci che costringe stavolta coach Olive al time out. Ma l’inerzia sembra davvero cambiata, Bjelic in equilibrio precario realizza la tripla del -2. Lo stesso capitano granata incappa subito dopo in un antisportivo che ridà ossigeno, ai liberi, a Taranto. Ma Nardò è in ritmo e in fiducia, Enihe va di tripla pure lui per il -1. Duranti mette fine al momento difficile di Taranto su azione, la sua tripla vale il 44-48.

Grande inizio di ultimo quarto per il CJ ma soprattutto di Bruno Duranti che prima infila un’altra tripla della sua grande partita e poi va a concludere in schiacciata il contropiede per il 53-44.Duranti è indiavolato, ruba un’altra palla e innesca un altro contropiede, stavolta chiuso da Stanic per il +11 dei tarantini. Che non si fermano stavolta, Morici centra la tripla del +14 anche se c’è la risposta di Enihe. Taranto non trova il colpo di grazia ma riesce a difendere forte costringendo Nardò a tiri sempre forzati e spesso sul ferro. La premiata ditta Stanic e Duranti produce un altro “dai e vai” che va a segno e sa di titoli di coda sulla partita. Il punto esclamativo sulla prima vittoria del CJ Taranto lo mette Morici, il resto è amministrazione e gioia alla sirena che sancisce il 71-57.

Ma siamo solo all’inizio, domenica esordio tra le mura amiche, al Palafiom arriva la Pallacanestro Molfetta che ha battuto Reggio Calabria.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D2 – 2^ giornata

Mastria Sport Academy Catanzaro-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 84-94

Frata Nardò-CJ Basket Taranto 57-71

Pall. Pavimaro Molfetta-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 68-63

EPC Action Now Monopoli-Alpha Pharma Bisceglie rinviata al 20/01/2021 19:00

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 4 2-0

CJ Basket Taranto 2 1-0

Alpha Pharma Bisceglie 2 1-0

Pall. Pavimaro Molfetta 2 1-1

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 2 1-1

EPC Action Now Monopoli 0 0-0

Frata Nardò 0 0-2

Mastria Sport Academy Catanzaro 0 0-2

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno (3^ giornata):

13/12/2020 18:00 CJ Basket Taranto-Pall. Pavimaro Molfetta

13/12/2020 18:00 EPC Action Now Monopoli-Mastria Sport Academy Catanzaro

13/12/2020 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Frata Nardò

13/12/2020 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Alpha Pharma Bisceglie

