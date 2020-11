In casa biancorossa si vive una situazione di stand by. Il club è in attesa della ripresa del campionato ed è alla ricerca del nuovo allenatore. A fare il punto della situazione ci pensa il Presidente Tarquinio, che chiarisce sul futuro del club e apre a più possibilità. Queste le sue dichiarazioni:

SALUTO A MISTER DANZA – “Conoscevamo la situazione del Mister. Lui era molto felice di allenare la squadra della sua città, a maggior ragione in Eccellenza. È una decisione condivisa e che va rispettata. La famiglia viene prima di tutto e auguriamo a lui e a sua moglie il meglio”.

FUTURO – “Per quanto riguarda il nuovo allenatore sicuramente abbiamo tempo, dato che per il momento non si ricomincia. Credo che opteremo per una soluzione interna. Questo momento è difficile per tutti, dobbiamo fare il conto con una crisi mondiale. Partirà un progetto a cadenza pluriennale, che valorizzerà i talenti locali. È inutile nasconderci, siamo in difficoltà, ma non siamo gli unici. Siamo costretti a ridimensionare il budget, perché siamo una società che vive di sponsor. Nei prossimi giorni faremo delle valutazioni. Una cosa è certa, non smantelleremo e cercheremo di trovare la salvezza. Con il direttore Capone non ci siamo ancora confrontati, ci sarà un incontro e valuteremo il da farsi”.

TORNARE A GIOCARE – “Al momento siamo fermi, se dovessi pensare ad una data indicativa, forse verso Febbraio potremmo tornare ad allenarci. Con la speranza che ci facciano fare sia andata che ritorno”.

SOCIETÀ – “Sono aperto a tutto, sia ad aiuto per quanto riguarda il livello tecnico amministrativo, sia ad uno di natura economica. Questa è la mia terza stagione, alcune soddisfazioni me le sono tolte, ringrazio tecnici e calciatori avuti in questi anni. L’idea di mollare però prende sempre più corpo, non la escludo. Sicuramente non lascio a campionato in corso, però potrei anche prendere in considerazione l’ipotesi di concludere la stagione e non andare più avanti”.

