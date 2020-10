Taranto: E’ dal 24 agosto scorso che i 130 ex lavoratori di Taranto Isola Verde sono impiegati per conto di Kyma Servizi in queste attività contenute nel programma del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Alla data della ripresa del progetto Verde Amico i lavoratori sono intervenuti presso la scuola de Amicis e piazza de Curtis dove è stata effettuata la raccolta di rifiuti urbani, la pulizia di aree a verde mediante lo sfalcio dell’erba, la potatura delle siepi e il trancio degli arbusti pericolanti oltre la pulizia di terriccio lungo i viali pavimentati. In zona Porta Napoli è stato eseguito il ripristino delle parti in legno e ferro della pensilina Liberty di piazzale Democrate. Lungo le sponde di Mar Piccolo prospicienti Parco Cimino, Circummarpiccolo e Mercato Ittico è stata effettuata la pulizia e raccolta di rifiuti di vario genere, urbani e non pericolosi, tra cui plastica e vetro, ma anche legno, metallo ,reti e materiali rivenienti dall’attività di pesca. Rifiuti trasportati in discarica da Kyma Ambiente. I lavoratori impiegati nel progetto hanno inoltre proseguito l’attività di manutenzione varia, di tipo edile e di sfalcio erba presso le sedi di Kyma Servizi in via delle Fornaci e presso il Me.ta.

“Un’ importante opera di riqualificazione ambientale quella che gli ex addetti Taranto Isola verde stanno eseguendo nell’ambito della proroga del progetto Verde Amico– il commento dell’assessore comunale all’Ambiente e alle Partecipate Paolo Castronovi-. Come richiesto dal sindaco Rinaldo Melucci siamo al lavoro per garantire la prosecuzione del progetto che ha anche un elevato spessore sociale -ha aggiunto- ma attendiamo la nomina ufficiale del Prefetto di Taranto Demetrio Martino quale Commissario per le bonifiche ”.

Per Bruno Ferri Presidente di Kyma servizi “il bilancio è più che positivo, insieme all’amministrazione comunale – dichiara- ci stiamo adoperando per garantire l’ulteriore proroga di Verde Amico in scadenza il 24 novembre prossimo “.

