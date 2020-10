A fare il punto della situazione in casa Castellaneta ci pensa il DS Marco Capone, il quale ha fatto una sorta di bilancio dopo le prime giornate di campionato, queste le sue dichiarazioni:

Tracciamo un piccolo bilancio, come sono andate queste prime quattro gare?

“Le prime quattro giornate sono state il battesimo in questa categoria, abbiamo sicuramente pagato lo scotto della gioventù, ma con un po’ più di fortuna avremmo sicuramente potuto raccogliere qualche altro punto”.

Cosa non ha funzionato in questi match?

“In queste partite sicuramente non siamo stati fortunati. Abbiamo pagato degli errori tecnici individuali, in prestazioni senza dubbio positive. Speriamo di far tesoro di questi sbagli, per evitare di commetterli in futuro. Sono fiducioso, perché lo staff tecnico sta lavorando in maniera egregia e professionale”.

Come giudichi questa sosta forzata, e ci sono i presupposti per ripartire?

“La sosta è davvero una mazzata per tutto il movimento, il calcio dilettantistico non sempre viene considerato nella maniera più giusta. Ma ci sono tante famiglie che vivono in questo mondo, tanti figli che vengono sfamati da chi di questa disciplina ne fa un lavoro. Quindi mi auguro che la sosta sia adeguatamente supportata dalle istituzioni. Considerando comunque il problema sanitario, che rimane di enorme portata. Perciò ipotizzare una ripresa, ad oggi è estremamente difficile”.

Domani è l’ultimo giorno di mercato, dobbiamo aspettarci qualche colpo last minute?

“Considerando il mese di sosta, ulteriori correttivi, qualora ce ne fosse bisogno, saranno apportati a dicembre. Ma abbiamo grande fiducia nella rosa costruita, e sono certo che qualora si ricominciasse, riusciremo ad esprimere il reale valore di ogni singolo calciatore”.

