“Sono lietissimo del Premio ricevuto in una serata bella e significativa. Mi sento onorato e felice perché, dopo tanti riconoscimenti nazionali e internazionali, sia stato il territorio a testimoniare i valori identitari del mio brand, la cui unicità e alta qualità delle camicie di sartoria a mano sono in simbiosi col patrimonio di bellezza e cultura del luogo in cui vivo e lavoro: Ginosa”. La dichiarazione è del noto sarto e stilista Angelo Inglese che l’ha pronunciata tutta d’un fiato dopo essere stato insignito del prestigioso premio “Magna Grecia Awards & Fest”.

Poi Inglese ha aggiunto: “Ringrazio di cuore per le parole penetranti e affettuose che mi sono state dedicate. Nel mio intervento sul tema “la moda passa, lo stile resta”, ho provato a raccontare la moda che parte dalle periferiche strade di provincia (la storia della mia famiglia, in sostanza) e arriva ad essere ricercata nel mondo. Non è stato facile rapportarmi, specie di fronte ad un’attenta e gremita platea, ed avere seduti accanto ad esperti del settore moda, spettacolo e cronaca rosa. E tra di loro anche una bellissima ragazza 17enne che per le mani non ha soltanto uno smartphone ma un suo “mondo” che conta 2,4 milioni di follower che l’adorano. Una reginetta di Instagram: Elisa Maino”. Dialogando con lei e gli altri premiati, con lo stimolo delle domande da parte del moderatore Fabio Salvatore, Angelo Inglese ha tentato di “riscrivere il futuro” in una situazione, tuttora in corso, di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La serata, svoltasi a Castellaneta sul sagrato del Convento di San Francesco, ha avuto inizio con l’intervista fatta dal saggista Paolo De Dubbio al sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Catello Maresca. A seguire, il racconto di una Napoli che rinasce grazie allo scrittore più popolare italiano del momento, Maurizio De Giovanni (premiato con il Magna Grecia Awards).

Successivamente, dialoghi sulla “bellezza”, non quella di superficie ma della profondità del cuore, con il racconto di sei storie di successo. Oltre a quella di Inglese, il musicista e creativo Saturnino Celani (premiato con il MGA); il modello e attore Alessandro Egger (premiato con il MGA AD MAIORA); la giornalista e scrittrice Silvana Giacobini (premiata con il MGA); il direttore creativo della storica maison di alta moda Gattinoni, Guillermo Mariotto (premiato con il MGA). Come detto, sono stati presenti la famosa influencer, Elisa Maino, e lo youtuber di successo, Yuri Gordon Sterrore. Il “Magna Grecia Awards” è giunto alla 23 edizione, nell’occasione dedicata alla giornalista Mediaset deceduta prematuramente, Nadia Toffa. Direttore artistico è lo scrittore e attore Fabio Salvatore, che, insieme al padre Franco, morto per incidente stradale, sono i fondatori del Premio. Il progetto punta ad una rifioritura culturale e valoriale che faccia divenire la Puglia la culla del sapere attraverso il riconoscimento del talento, l’operato e il cuore di donne e uomini. Il sottotitolo dell’attuale “Magna Grecia Awards” è: “L’amore è un cerchio più forte della paura”. Un modo come un altro per esorcizzare le difficoltà, dando forza e speranza anche ai malati oncologici della Puglia. Allo scopo, in partnership con l’AReSS Puglia, sono state assegnate due borse di studio dal singolo valore di cinquemila euro ad altrettanti giovani medici ricercatori. Le serate Awards hanno avuto inizio il 17 luglio scorso e sono terminate il successivo 2 agosto. Il programma si è svolto tra le città di Gioia del Colle e Castellaneta.

