Nella tarda mattinata gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la sezione volanti della Questura di Lecce, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato MURATI Marco di anni 18 di Lecce, BARTOCCIONI Pierre Louise Blaise di Tricase e DALI Benjamin originario della ex-jugoslavia, entrambi 20enni, poiché responsabili del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un 58enne leccese. Verso le ore 02.00 di questa notte, un equipaggio in servizio di volante veniva inviato in località San Cataldo, nei pressi della darsena, in quanto un cittadino aveva riferito, sull’utenza di soccorso pubblico 113, di essere stato rapinato della sua autovettura Fiat Grande Punto.

Sul posto, il richiedente, che presentava delle escoriazioni al gomito ed al ginocchio e lamentava dolori lancinanti al costato, riferiva che verso l’una di notte, mentre si recava da Lecce a San Cataldo, a bordo della sua autovettura, in prossimità del faro, si fermava per una passeggiata. Qui veniva raggiunto da tre persone a lui sconosciute. Queste, con il volto coperto da una mascherina chirurgica, lo trascinavano fuori dalla sua autovettura e lo colpivano ripetutamente con calci e pugni; gli sfilavano l’orologio e si impossessavano della borsa a tracolla all’interno della quale c’erano gli effetti personali della vittima e circa 150 euro. I tre individui si allontanavano dal luogo della rapina a bordo della vettura dello stesso derubato.

Sul posto si giungeva personale 118 che, dopo le prime cure, tyrasportava il malcapitato presso l’ospedale Vito Fazzi, dove gli venivano diagnosticate ferite guaribili in 30 giorni.

Nel frattempo, veniva fornita agli equipaggi la descrizione dei rapinatori e la targa del veicolo asportato per le ulteriori ricerche. Successivamente, gli altri equipaggi in servizio di controllo del territorio in città, in una via nei pressi della Stazione ferroviaria, rinvenivano la fiat Grande Punto, regolarmente chiusa.

Poiché, nelle vicinanze vi abita un soggetto noto alle forze dell’ordine corrispondente alle descrizione fornite, gli agenti effettuavano una perquisizione domiciliare e personale, al termine della quale rinvenivano all’interno dell’armadio della camera da letto le tessere bancomat e carte di credito, intestate al rapinato, nonché le chiavi dell’autovettura della vittima.

All’interno dell’autovettura gli agenti rinvenivano la restante parte degli oggetti personali rapinati, eccetto l’orologio, il telefono cellulare ed il denaro.

A seguito di ciò, l’uomo, identificato per MURATI Marco, veniva accompagnato in ufficio e tratto in arresto per il reato di rapina aggravata in concorso.

Il MURATI inoltre confessava che i due compagni, con i quali aveva perpetrato la rapina, erano BARTOCCIONI Pierre Louise Blaise e DALI Benjamin.

Dalla analisi dei messaggi telefonici dell’arrestato emergevano circostanze utili a determinare la premeditazione dell’azione da parte dei tre uomini, nonchè il coinvolgimento di un quarto soggetto, sul quale vi sono indagini in corso.

Così come disposto dall’Autorità Giudiziaria i tre rapinatori venivano accompagnati presso la Casa Circondariale di Lecce.

