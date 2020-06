L’autoradio ha fatto passi da gigante grazie alle nuove tecnologie, passando da semplice trasmettitore per le frequenze FM\AM a diventare un vero e proprio ‘computer di bordo’ capace di offrire una serie di funzioni utili per la guida e per l’intrattenimento. Su autopazzo.it potete confrontare i prezzi e leggere le recensioni delle autoradio più vendute, sebbene prima potrebbe tornarvi utile qualche consiglio su quale tipologia comprare.

In generale possiamo distinguere le autoradio in due categorie: quelle da 1 DIN e quelle da 2 DIN, caratterizzate dalle dimensioni, dal tipo di attacchi, dal numero di funzioni presenti e anche dal prezzo.

Autoradio 1 DIN – economiche e funzionali

Le autoradio 1 DIN sono quelle più comuni e si presentano con una forma standard che si può adattare a qualsiasi cruscotto. Uno dei loro vantaggi principali infatti sta nella facilità di montaggio che vi permette di installarle senza dover necessariamente ricorrere all’aiuto di un professionista. I modelli da 1 DIN possono essere cambiati senza la necessità di apportare modifiche al cruscotto in quanto i connettori sono comuni a tutti, inoltre la presenza del frontalino vi consente di scongiurare il rischio di eventuali furti. Il frontalino si potrà applicare e rimuovere dall’autoradio in una semplice mossa, così potrete portarlo con voi quando uscite dall’automobile.

Per quanto riguarda le funzioni, le autoradio 1 DIN sono abbastanza essenziali e quindi molto intuitive. I modelli più comuni dispongono di sintonizzatore per le frequenze AM\FM e di lettore per l’ascolto dei CD audio o MP3, sebbene recentemente molti produttori lo stiano sostituendo con il Bluetooth. Il lettore CD d’altronde non viene più utilizzato come un tempo, in quanto ormai è possibile ascoltare intere playlist musicali dal proprio smartphone o dalle varie piattaforme streaming come Spotify.

Grazie al Bluetooth potrete collegare il vostro telefono all’autoradio senza usare cavi e ascoltare tutti i vostri brani preferiti. Ovviamente se avete una bella collezione di CD e volete ascoltarli anche quando guidate, allora i modelli con il lettore sono quelli più adatti. Molto spesso potete trovare lo stesso modello di autoradio prodotto dalla stessa ditta in due versioni diverse: quella con il lettore CD e quella con il Bluetooth. Tra le funzioni standard delle autoradio 1 DIN troviamo anche la possibilità di leggere pen-drive USB e di collegare dispositivi tramite cavo AUX per l’ascolto della musica.



Per quanto riguarda la qualità audio, le 1 DIN si difendono davvero bene, specialmente se affiancate a un impianto audio di buon livello e a un subwoofer. Al momento, le autoradio 1 DIN sono le più economiche sul mercato, con prezzi davvero convenienti che vi permettono di acquistarne una di buon livello anche se non avete un budget particolarmente alto.

Autoradio 2 DIN – Tecnologiche, ma costose

Le 2 DIN si distinguono per le loro dimensioni più ampie rispetto ai modelli 1 DIN e per il display LCD con menu navigabili tramite tasti oppure, in quelle più recenti, con il touch screen. A differenza delle loro controparti, le autoradio 2 DIN non sono proprio semplici da montare, in quanto si dovrà fare attenzione a diversi connettori, spesso non compatibili con quelli di alcune automobili. Allo stesso modo passando da una 1 DIN a una 2 DIN sarà necessario fare delle modifiche al cruscotto utilizzando degli adattatori particolari.

Per questo motivo è meglio rivolgersi ad un professionista per l’installazione, a meno che non si abbiano conoscenze in campo elettronico e una buona manualità. Oltre al montaggio più complesso, le autoradio 2 DIN si presentano con un prezzo abbastanza alto, specialmente i modelli più moderni prodotti da marche leader nel settore.

D’altra parte queste autoradio presentano un numero davvero ampio di funzioni che vanno dal semplice ascolto della musica tramite USB, Bluetooth, AUX e lettore CD all’utilizzo del navigatore satellitare. Le 2 DIN moderne dispongono di sistema operativo Android che permette di usare diverse app proprio come su uno smartphone o un tablet. Tra queste ci sono quelle per l’intrattenimento come il lettore multimediale, Spotify o Youtube, oltre a quelle utili per la guida come il computer di bordo e navigatori digitali come Google Maps.

Recentemente sono stati sviluppati due sistemi molto utili per autoradio che permettono di effettuare il ‘mirroring’ con lo schermo di smartphone Apple e Android. Queste funzioni sono conosciute come Apple Carplay e Android Auto, utilizzandole si potrà usare la maggior parte delle app presenti sullo smartphone direttamente sull’autoradio.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati