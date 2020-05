FOGGIA – Il partito VOX ITALIA esterna tutto il suo grande stupore di fronte alla precisazione, che ha tutta l’aria di essere una furba marcia indietro!, fatta dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sull’ordinanza della Regione Puglia n° 226 sulla riapertura dal 18 maggio di saloni di acconciatura e centri estetici, da lui sbandierata, con grande fanfara, come “il frutto di un approfondito lavoro di squadra che ha portato ad individuare le prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e clienti”. Oggi, invece, dice che l’ordinanza dispiegherà i suoi effetti solo in coerenza con i PROVVEDIMENTI NAZIONALI che SARANNO ADOTTATI NEI PROSSIMI GIORNI nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno indicati dalle linee guida disposte dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’Inail per ciascun comparto di attività.

Ora, delle due l’una: o il presidente Emiliano ha la sfera di cristallo che gli ha permesso, da buon mago, di prevedere il contenuto dei provvedimenti nazionali che saranno adottati in materia, oppure si tratta di una smargiassata messa in atto pur di apparire sulla scena regionale come il paladino di tutti, in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali.

VOX ITALIA biasima la politica degli annunci eclatanti e privilegia quella dei fatti concreti.

Gli elettori non vanno trattati come individui di condizione inferiore e con l’anello al naso. Con ogni probabilità il passo indietro fatto dal presidente Emiliano è frutto della infine maturata consapevolezza di avere emanato un’ordinanza che sarebbe stata oggetto di sicura e vittoriosa impugnativa davanti al Tar, in particolare dopo le indiscrezioni che erano trapelate in ordine al provvedimento del Tar di Catanzaro che avrebbe dato ragione al Governo bocciando l’ordinanza della presidente della Calabria Jole Santelli con la quale lo scorso 29 aprile era stata anticipata la riapertura di bar e ristoranti. Il presidente Emiliano sa, da uomo di legge, che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di promuovere e coordinare l’azione di Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni ma questa, purtroppo, è la stagione dei protagonismi e dell’individualismo, ed allora pur di apparire si cessa di essere.

per i Circoli Vox Italia della provincia di Foggia e della provincia di BAT

Avv. Marcello MARIELLA

