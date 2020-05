TARANTO – Sono 53 i pazienti ricoverati presso il Centro covi, “Modcati”, di cui: 3 nel reparto di Rianimazione (uno dei tre pazienti è negativo al covid), 17 nel reparto di Pneumologia, 22 nel reparto di Malattie infettive, 11 nel reparto di Medicina covid. Nella giornata del 30 aprile, due pazienti sono stati dimessi. Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita 5 pazienti post-Covid.

I dati regionali confermano il trend di diminuzione dei casi positivi al covid. Ieri, 1 maggio, solo 27 i casi positivi registrati in Puglia (su 1832 test effettuati). Di questi: 3 nella provincia di Bari, 1 nella Bat, 11 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia di Foggia, 2 nella provincia di Lecce e 3 in provincia di Taranto. 1 in corso di attribuzione della relativa provincia.

Sono 731 i pazienti guariti, e 6 i decessi registrati in data 1 maggio (3 a Bari, 3 a Foggia).

Il totale dei pazienti attualmente positivi al covid è di 2947.

