Si sono conclusi i lavori della Commissione Scientifica della quinta edizione del Premio Asimov. Istituito nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, il “Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa” intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di divulgazione scientifica. Dopo il successo delle precedenti edizioni, all’edizione 2020 hanno partecipato ben 3300 studenti di tredici regioni italiane, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli studenti sono stati direttamente coinvolti sia nella veste di giurati – chiamati a scegliere la migliore opera di divulgazione scientifica pubblicata nei due anni precedenti – sia in quella di concorrenti.

In ogni regione sono stati premiati 15 studenti (3 per ogni libro finalista) che sono risultati gli autori delle migliori recensioni fatte pervenire al Comitato. Anche quest’anno il Liceo “Ferraris” di Taranto è risultato, insieme al “Quinto Ennio” di Gallipoli, la scuola con il maggior numero di studenti premiati per la regione Punglia. Hanno ricevuto il premio Carlo Michele Iacobino, Claudia Magli e Francesca Nacci. Tutto questo conferma l’impegno del “Ferraris” a continuare nella propria vocazione formativa scientifica anche in un periodo in cui la scuola svolge le sue attività solo a distanza. Infatti oltre alla partecipazione al Premio Asimov molti alunni in questi giorni di isolamento sono stati coinvolti in un progetto di citizen scienze, scienza fatta con e grazie ai cittadini, denominato #Scienzasulbalcone, promosso dal CNR.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove modalità di svolgimento della cerimonia finale del Premio Asimov, in forma rigorosamente telematica, oltre alla divulgazione dell’autore e del titolo del libro risultato vincitore. I vincitori di ogni regione parteciperanno registrando un video in cui si presenteranno e racconteranno il libro recensito; i video realizzati verranno raccolti e caricati in una piattaforma comune.

Claudia Magli frequenta la classe terza della sezione scientifica opzione di base, Carlo Michele Iacobino e Francesca Nacci la classe quarta della sezione scientifica opzione scienze applicate, tutti presso la sede di via Mascherpa. Ottimi alunni a riprova dell’eccellente formazione scientifica e della forte motivazione all’impegno culturale suscitata in loro dalla Scuola.

