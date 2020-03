A nome e per conto dell’Associazione di Volontariato nazionale- I Cittadini contro le mafie e la corruzione- sentito il nostro presidente onorario, la nostra vice presidente nazionale e i membri del direttivo nazionale, invito tutti gli iscritti e i simpatizzanti, che possono per esperienza e per capacità professionale, in ogni comune del Paese, a mobilitarsi, per affiancare i Comuni e la Protezione Civile, nell’ipotesi che questi richiedessero l’aiuto concreto dei singoli Cittadini a sostegno di quanti, in questo momento di emergenza sanitaria e sociale ne abbiano bisogno. Invito, altresì, quanti si riconoscono nei principi di solidarietà e di cittadinanza attiva a donare il sangue per sopperire alle continue necessità dei nostri ospedali.

Il Presidente

Dr. Luigi Cassio Telesforo Di Pace

