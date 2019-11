TARANTO – “Qualcuno pensa che abbiamo dimenticato la questione collinette ecologiche del Quartiere Tamburi. Nonostante delusioni e offese gratuite da alcuni pseudomaciste, per il bene della stragrande maggioranza dei genitori dei Tamburi, che meritano di conoscere la verità, andiamo avanti. Nei giorni scorsi ho fatto richiesta ad Arpa tramite pec di essere messo a conoscenza, a 3 mesi dalle riaperture delle scuole, quale fosse la situazione e conoscere lo stato dei terreni confinanti le scuole De Carolis e Deledda, se i campionamenti e rilievi effettuati in punti diversi del top soil(terreno di superficie) delle collinette ecologiche ex Ilva, effettuati dopo la riapertura dei plessi scolastici chiusi per rilevamenti e superamenti organici(pcdd/f e pcb) e superamenti d’idrocarburi pesanti rispetto al d.lgs 152/2006( siti ad uso verde pubblico,privato e residenziale), superamenti che avevano costretto il Sindaco di Taranto ad emanare l’ordinanza n.9 del 02-03-2019.Informazioni già richieste tramite pec il 06-08-2019, dove il Dottor Esposito Direttore del servizio Territoriale rispondeva al sottoscritto che i risultati analitici dei top/so il,affidatibda Ilva in a.s. al laboratorio S.C.A di Mesagne (Br) non risultano ancora pervenuti ad Arpa.

Nella giornata di ieri il Direttore, Dottor Esposito, tramite pec mi ha risposto che la collinetta n.3, retrostante le scuole, è stata oggetto di “interventi precauzionali”, non si parla di BONIFICA ma solo messa in sicurezza, mediante posa in opera di gestuoia ed idrosemina di specie vegetali tappezzanti.Ad oggi i risultati analitici dei top/soil, affidati ad Ilva in a.s non risultano ancora pervenuti, una questione che ormai qualcuno pensa che il sottoscritto abbia dimenticato. Continuo a leggere tante inesattezze, ribadirò e chiederò a gran voce a tutti gli organi competenti se i bambini e i cittadini del quartiere dei Tamburi sono al sicuro, qualora si dovessero confermare i dati di aprile e i superamenti chi pagherà i danni causati?Lavorare per il bene di Taranto e dei tarantini è il mio unico obiettivo. “

Comunicato stampa del consigliere comunale Massimo Battista

