Altre volte, in questo appuntamento ‘seriale’ con voi, ho citato un proverbio africano, quello del leone e della gazzella. E’ tra quelli che mi piace di più e non mi stanco mai di ricordarlo: “Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l’importante è che cominci a correre”

Ebbene, in tanti dicono: “Ogni mondo è paese”. Chi può affermare che quel proverbio non vada bene ovunque ed anche in Italia? Come molti di voi anch’io la mattina, mentre faccio colazione, apro facebook e, puntualmente, mi escono i soliti post che già a prima ora, inneggiano ad un movimento e vomitano bile contro l’avversario di turno e viceversa.

Odio, soltanto odio. Questa mattina ho provato a rispondere ad un paio di questi post scrivendo: “Buon giorno, come stai? Come hai passato la notte? Da te c’è cattivo tempo come da me? Hai fatto colazione? Spero sia per entrambi una bella giornata” e, udite, udite, mi hanno entrambi cancellato il post. Vado a sbirciare nei loro profili e vedo uno di loro due che mette la foto di un leone, facendo attenzione a non mettere mai una foto sua e scrive di voler diventare presidente degli Stati Uniti. Un altro incita tutti gli attivisti a postare e condividere per tutta la giornata i post che ha messo in rete. Leggo dal suo profilo che è un esperto di marketing. Queste persone stanno tutto il giorno in rete, dalla mattina alla sera. Come vivono? Attenzione, questo non riguarda solo una parte politica, ma a sentire alcune trasmissioni della terza rete di Stato, proprio tutti: da destra a sinistra, passando per le stelle. Nessuno escluso. Tornando alla domanda che mi sono fatto, ovvero come sopravvivano, una idea me la sono fatta: con il reddito di cittadinanza. I centri per l’impiego che dovevano servire a dare un lavoro gli avranno assoldati in una attività quanto mai innovativa che si può fare anche da casa. Ma io dico: non siete mai stanchi? Non siete anche voi tartassati? Non avete il problema delle rette aumentate sulle mense? Non pagate la benzina a quasi 4000 lire delle vecchie lire a litro, comprese le accise che qualcuno aveva detto di voler eliminare? Come fate a non pagare le commissioni con le carte di credito? Non avete debiti con l’agenzia delle Entrate? Eppure vi vomitate addosso tanto odio, sia da una parte che dall’altra. Vi alzate con l’intento di vomitare. Abbandonate la tastiera, uscite fuori, se venite al sud dove sarete i benvenuti, ci aiuterete a raccogliere le olive. Saranno verdi, ma l’olio, fortunatamente continuerà a dare sul giallo. Respirerete la nostra aria, purtroppo anche quella di Taranto. È quasi ora di pranzo, di prendere i bambini da scuola e poi sedetevi e mangiate in pace, magari con l’aiuto di una bustina di Biochetasi. A morire c’è sempre tempo. Buona vita.

© 2019, direttore. Tutti i diritti riservati