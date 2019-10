TARANTO – riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere Angelo Di Lena: “Il consigliere dell’ “Unione dei comuni” Angelo Di Lena chiede ed ottiene dall’Ufficio Toponomastica del Comune di Taranto Informazioni sulla corretta denominazione della sp 122 nei pressi dello stabilimento balneare Blue Sun e ne consegue che tutte le multe notificate durante la stagione estiva dal comune di Taranto per “Divieto di sosta” con la dicitura “località SP 122 in corrispondenza dello stabilimento balneare Blue Sun” sono da ritenersi nulle in quanto non conformi all’art 383 del cds.

Il consigliere dell’ “Unione dei comuni terre del mare e del sole” Angelo Di Lena è soddisfatto perché dopo aver chiesto in data 29.09.2019 ed ottenuto in data odierna 19.10.2019 dall’Ufficio Toponomastica del Comune di Taranto Informazioni sulla corretta denominazione della strada Ex S.P.122 nei pressi dello stabilimento balneare Blue Sun chiude in bellezza finalmente la vicenda del doppio guadagno che l’ente ha introitato sia con le notifiche , sia con le multe per divieto di sosta con segnaletiche poco chiare durante l’intera stagione estiva mettendo così in difficoltà il rilancio turistico di terra ionica .

Quando viene notificato un verbale di accertamento lo stesso deve contenere indicazione del giorno , dell’ ora e dell’ esatta località nei quali la violazione e ‘ avvenuta , ai sensi dell ‘ art 383 del cds .

Quindi tutte le multe notificate durante la stagione estiva dal comune di Taranto per “Divieto di sosta” con la dicitura “località SP 122 in corrispondenza dello stabilimento balneare Blue Sun” sono da ritenersi nulle in quanto non conformi al sopra citato articolo , a seguito di risposta del 18.10.2019 in riscontro alla Pec del Consigliere dell’ ”Unione dei comuni terre del mare e del sole” Angelo Di Lena del 29/09/2019 del Servizio Toponomastica del Comune di Taranto nella quale viene specificata la denominazione esatta della ex Sp 122 che risulta essere litoranea “ Località Torretta”.

