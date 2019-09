TARANTO – Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale.

La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l’UNEP (United Nations Enviroment Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto proposto dall’iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzata in Australia nel lontano 1989, e ideata dal costruttore e velista australiano Ian Kiernan che, navigando attraverso gli oceani con la sua barca a vela, era rimasto impressionato e disgustato dall’enorme quantità di rifiuti che incontrava ovunque andasse, anche nelle aree più incontaminate come il Mar dei Sargassi nei Caraibi. Nel 1993, Clean Up Australia coinvolse altri paesi nella sua campagna di impegno per la tutela dell’ambiente, dando vita alla prima edizione di Clean Up the World.



A Taranto il primo appuntamento con l’edizione 2019 di Puliamo il Mondo ha visto i ragazzi di terza media dell’Istituto comprensivo Sciascia, accompagnati dai loro docenti, pulire durante la mattinata di venerdì 20 settembre la spiaggia di Tramontone a Talsano. Armati di guanti e rastrelli, hanno setacciato la spiaggia a caccia di rifiuti trovando specialmente mozziconi di sigaretta e frammenti di plastica, rifiuti questi ultimi che – una volta arrivati in mare- troppo spesso vengono scambiati per cibo e ingeriti da mammiferi marini, tartarughe e uccelli, con ripercussioni gravi e spesso mortali.

Da anni Legambiente denuncia i problemi legati ai rifiuti dispersi nell’ecosistema marino e costiero: oggi sono stati più di cento i ragazzi che, insieme ai loro docenti, hanno voluto con un gesto concreto chiedere, anche nella nostra realtà, maggiore rispetto e tutela per il mare, incredibile serbatoio di biodiversità.

Il secondo appuntamento con Puliamo il Mondo è nella mattinata di sabato 21 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12, in Città Vecchia, in via Garibaldi, dove i volontari di Legambiente si uniranno ai volontari dell’Oratorio San Giuseppe.

Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 15.30 alle 18.30, Puliamo il Mondo si sposta infine nel quartiere Salinella, nei pressi del Mercatino delle pulci in via Lago Maggiore, dove entreranno in azione anche i volontari della parrocchia Santa Famiglia.

L’intento, come sempre nelle iniziative di pulizia promosse da Legambiente, è quello di sensibilizzare cittadini e operatori a non abbandonare rifiuti nell’ambiente circostante e ad avere cura del nostro territorio. I volontari lasceranno un pezzo della nostra città più pulito: starà a tutti averne giorno per giorno cura.

