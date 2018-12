TARANTO – Riportiamo il testo integrale dell’ordinanza del comune di Martina franca in occasione dei festeggiamenti del Capodanno:

“PREMESSO che il 31 dicembre p.v., in occasione della festività del Capodanno, in Piazza

XX Settembre si svolgeranno dei concerti che comporteranno un significativo flusso di

residenti e turisti; CONSIDERATO che si ritiene necessario prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano la vivibilità della città e il godimento della stessa da parte dei partecipanti all’evento;

RITENUTO di contrastare le situazioni di possibile abbandono di contenitori di bevande in

vetro e lattine che possono costituire pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e

private e per la salute ed incolumità pubblica;

CONSIDERATO che è compito anche dell’Amministrazione Comunale tutelare la civile

convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili

fenomeni di degrado e ogni possibile ed eventuale attività che possa determinare turbative

di sorta;

EVIDENZIATO che in considerazione dell’evento in oggetto i suddetti fenomeni

interessano le seguenti aree: Piazza XX Settembre e rami adducenti, ovvero Via Santoro,

Via Barnaba, Via Verdi, Via Abate Fighera, C.so dei mille fino a via Marsala incluse le

adduzioni di Via Trieste e Trento, C.so Italia (da via Valle D’Itria fino a tutta Piazza Crispi),

Via Messapia (inclusa piazza S. Eligio), Via Monte Grappa (da C.so Italia fino a Via

Pantaleone Nardelli, Piazza Veneto, Via Recupero, Via Vito Bascio fino a C.so Messapia

(piazza S. Eligio) e l’intero centro storico ricompreso all’interno delle mura (inclusa Piazza

Umberto);

RITENUTO che l’adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e

dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado

riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine o al consumo non

responsabile di bevande alcoliche, nonché alla vendita e alla detenzione di prodotti

pirotecnici:

• divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine,

nonché di utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica,

nelle aree sopra citate;

• divieto di detenere e consumare bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di

utilizzo di qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle aree

sopra citate;

• Divieto di accensione di fuochi di artificio, petardi e qualsiasi tipo di botti e mortaletti,

nelle aree sopracitate;

O R D I N A

• dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2019, il divieto

di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di qualsiasi

altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, all’interno delle aree interessate

dall’evento: Piazza XX Settembre e rami adducenti, ovvero Via Santoro, Via

Barnaba, Via Verdi, Via Abate Fighera, C.so dei mille fino a via Marsala incluse le

adduzioni di Via Trieste e Trento, C.so Italia (da via Valle D’Itria fino a tutta Piazza

Crispi) , Via Messapia (inclusa piazza S. Eligio), Via Monte Grappa (da C.so Italia

fino a Via Pantaleone Nardelli, Piazza Veneto, Via Recupero, Via Vito Bascio fino a

C.so Messapia (piazza S. Eligio) e l’intero centro storico ricompreso all’interno delle

mura (inclusa Piazza Umberto); il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al

dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di

bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande, nonché agli operatori anche

non professionali che esercitano l’attività di vendita e somministrazione negli eventi

di somministrazione temporanea;

• dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2019; il divieto

detenere e consumare bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di utilizzo di

qualsiasi altro materiale pericoloso per la sicurezza pubblica, nelle seguenti aree:

Piazza XX Settembre e rami adducenti, ovvero Via Santoro, Via Barnaba, Via

Verdi, Via Abate Fighera, C.so dei mille fino a via Marsala incluse le adduzioni di

Via Trieste e Trento, C.so Italia ( da via Valle D’Itria fino a tutta Piazza Crispi) , Via

Messapia (inclusa piazza S. Eligio), Via Monte Grappa (da C.so Italia fino a Via

Pantaleone Nardelli, Piazza Veneto, Via Recupero, Via Vito Bascio fino a C.so

Messapia (piazza S. Eligio) e l’intero centro storico ricompreso all’interno delle

mura (inclusa Piazza Umberto);

• dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2019, il divieto

di accensione di fuochi di artificio, petardi e qualsiasi tipo di botti e mortaletti, nelle

seguenti aree: Piazza XX Settembre e rami adducenti, ovvero Via Santoro, Via

Barnaba, Via Verdi, Via Abate Fighera, C.so dei mille fino a via Marsala incluse le

adduzioni di Via Trieste e Trento, C.so Italia ( da via Valle D’Itria fino a tutta Piazza

Crispi) , Via Messapia (inclusa piazza S. Eligio), Via Monte Grappa (da C.so Italia

fino a Via Pantaleone Nardelli, Piazza Veneto, Via Recupero, Via Vito Bascio fino a

C.so Messapia (piazza S. Eligio) e l’intero centro storico ricompreso all’interno

delle mura (inclusa Piazza Umberto).Le sanzioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite secondo la normativa vigente.”

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati