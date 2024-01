Milleproroghe 2024: Coldiretti e le sfide per l’agricoltura

Milleproroghe 2024 emerge come un punto di svolta per il settore agricolo italiano. Recentemente, la Coldiretti ha partecipato all’audizione delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, enfatizzando la necessità di adottare emendamenti specifici per il decreto-legge “Milleproroghe” del 2024.

Tra le richieste più rilevanti, la Coldiretti ha sottolineato l’importanza di estendere per il 2024 l’accisa ridotta per i piccoli birrifici, una disposizione già in vigore nel Milleproroghe 2023. Inoltre, si è parlato dell’ampliamento della proroga per la revisione delle macchine agricole, una mossa vitale per garantire efficienza e sicurezza nel lavoro quotidiano dei coltivatori.

Un altro punto cruciale riguarda la fiscalità. La Coldiretti ha proposto di prorogare per il 2024 l’esenzione dall’IRPEF per i redditi dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Questo cambiamento potrebbe significare un significativo sollievo fiscale per gli agricoltori, incentivando ulteriormente il settore.

Per i giovani imprenditori, la Coldiretti ha enfatizzato l’importanza di confermare l’esenzione contributiva fino al 31 dicembre 2024. Tale iniziativa mira a supportare i neo-imprenditori agricoli, promuovendo l’innovazione e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana.

Infine, la Coldiretti ha evidenziato la necessità di prorogare il periodo transitorio per l’attuazione del nuovo Sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli animali. Questa misura è fondamentale per garantire la tracciabilità e la sicurezza alimentare, aspetti sempre più cruciali nel contesto agricolo moderno.

In conclusione, Milleproroghe 2024 rappresenta un’opportunità significativa per riformare e sostenere l’agricoltura italiana. Le proposte di Coldiretti aprono la strada a potenziali miglioramenti e innovazioni nel settore, con benefici a lungo termine per produttori, consumatori e per l’ambiente.