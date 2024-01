Chiarelli (Cdc): la riforma fiscale passo decisivo verso un sistema più moderno

L’on. avv. Gianfranco Chiarelli

In Cittadella delle Imprese, intervento del Commissario straordinario dell’Ente, l’on. avv. Gianfranco Chiarelli, al convegno “Labirinto Live: i primi decreti attuativi della riforma fiscale e le altre novità fiscali” organizzato dall’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Taranto.

Gentili membri dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, Presidente Orlando, Presidente Vizzarro, gentili ospiti, buongiorno e benvenuti nella Cittadella delle imprese, luogo che sempre di più, con nostro particolare gradimento, sta divenendo una Casa per la vostra professione, per il confronto e l’aggiornamento. Come nel caso di questa giornata di importante approfondimento sui temi di maggiore rilevanza della riforma fiscale oltreché, molto opportunamente, sulla legge di bilancio 2024.

È con grande entusiasmo che oggi ho il piacere di dare avvio al vostro convegno, un evento chiave per comprendere le dinamiche della recente riforma fiscale e i primi decreti attuativi che ne hanno segnato il percorso. Questa riforma, che ha atteso una realizzazione per decenni, rappresenta un momento di svolta significativo per il nostro sistema fiscale, portando cambiamenti rilevanti per famiglie, imprese e professionisti.

La riforma è articolata su diversi aspetti, uno dei più notevoli è la revisione dell’IRPEF, che ha visto l’introduzione di tre nuove aliquote per l’anno 2024, un cambiamento che mira a semplificare il calcolo dell’imposta e a fornire un sollievo fiscale a diverse fasce di reddito. In particolare, abbiamo assistito a un accorpamento degli scaglioni di reddito bassi e medi, con l’obiettivo di rendere il sistema più equo e meno oneroso per i contribuenti con redditi minori.

Un altro punto cruciale riguarda le modifiche agli adempimenti tributari. Il Decreto Legislativo sulla semplificazione degli adempimenti tributari mira a snellire e razionalizzare le procedure, riducendo così gli oneri burocratici e facilitando la compliance fiscale. Questo dovrebbe agevolare notevolmente sia i professionisti che i contribuenti nella gestione delle loro responsabilità fiscali.

La riforma affronta anche il contenzioso tributario, con l’introduzione di nuove disposizioni che puntano a semplificare e velocizzare le procedure, nonché a rendere più efficace e accessibile la giustizia tributaria. Queste modifiche rappresentano un passo importante verso un sistema fiscale più efficiente e meno gravoso in termini di contenzioso.

Un aspetto importante della riforma è anche l’attenzione ai diritti del contribuente, con un’importante revisione dello Statuto che regola il rapporto tra cittadini e Amministrazione finanziaria. Questo è fondamentale per garantire un equilibrio tra le esigenze di raccolta fiscale e il rispetto dei diritti dei contribuenti.

In sintesi, la riforma fiscale e i suoi decreti attuativi rappresentano un passo decisivo verso un sistema fiscale più moderno, equo e funzionale. Come professionisti del settore, è nostro dovere approfondire e comprendere queste novità, per poter offrire la nostra competenza e il nostro supporto in questo panorama in evoluzione.

Da ultimo, lasciandovi a queste ore di intenso lavoro, desidero cogliere l’occasione di questo evento, il primo del 2024 in Camera di commercio, per augurarvi un felice anno nuovo. La nostra città sta affrontando giorni non luminosi, ancora una volta dobbiamo provare a determinare il nostro futuro, il futuro della società e dell’economia di Taranto. E ancora una volta dovremo certamente gestire un quadro articolato per famiglie e imprese. Sono certo, come Istituzione, di poter confidare nel vostro impegno.