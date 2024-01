UIL TARANTO cresce su tutto il territorio ionico: inaugurata nuova sede a Fragagnano

La giornata di giovedì 11 gennaio ha segnato un evento di rilevanza per la UIL di Taranto con l’inaugurazione della sede UIL in Fragagnano: un passo significativo per l’organizzazione sindacale che si pone l’obiettivo di offrire servizi e competenze alla comunità locale.

Serena De Maria, responsabile del Centro Servizi UIL Fragagnano, si è mostrata visibilmente emozionata per il risultato ottenuto a favore del territorio. “L’apertura della sede a Fragagnano – ha detto – non è solo un segno di presenza istituzionale ma anche un impegno concreto nella vita quotidiana della comunità locale e non solo”.

“Oggi è un giorno importante per tutta la UIL ionica, poiché con l’apertura di questa sede, riaffermiamo la nostra presenza in una città, Fragagnano, di grande valore per il nostro territorio” ha dichiarato Pietro Pallini, coordinatore generale UIL Taranto. E poi: “La UIL continua a investire sul territorio facendo sentire la propria presenza tra le persone. Anche la sede di Fragagnano non sarà semplicemente un centro di servizi, ma un luogo di aggregazione sociale, per cooperare alla fortificazione di comunità più forti e coese.”

All’inaugurazione erano presenti importanti rappresentanti della UIL, tra cui i segretari generali Giovanni Maldarizzi (UIL FPL) e Vincenzo Guarino (UILA), il segretario regionale UIL con delega all’industria Andrea Toma, il responsabile del Centro Servizi UIL Puglia Emanuele Piazzola e il coordinatore generale UIL Taranto Pietro Pallini.

La presenza di diversi responsabili dei Centro Servizi UIL Taranto, insieme ai rispettivi corrispondenti e a numerosi responsabili delle Camere comunali della provincia, ha sottolineato l’importanza dell’evento e l’impegno di tutta la UIL, come squadra, nel fornire servizi di qualità su tutto il territorio provinciale.

La UIL a Fragagnano si propone come punto di riferimento per l’intera cittadinanza, offrendo servizi e consulenze su tematiche sindacali, lavorative e sociali. Oltre a svolgere il ruolo di hub per i servizi, la nuova sede si configura come uno spazio di incontro e collaborazione per la comunità locale, consolidando l’impegno della UIL a promuovere lo sviluppo e la solidarietà tra i cittadini.

L’inaugurazione è la testimonianza del continuo impegno della UIL nell’essere vicina alle persone, contribuendo così ad una società più equa, inclusiva e solidale.