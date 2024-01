A San Giovanni Rotondo urologia mantiene assoluti livelli di avanguardia.

La nuova direzione del dottor Pasquale Annese, primario dell’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, si inaugura nel segno della chirurgia mini invasiva, allo scopo della cui realizzazione diventa fondamentale la prossima disponibilità di una seconda consolle chirurgico-robotica, la quale consentirà di far lavorare contemporaneamente due chirurghi in sala operatoria. Questo potrà permettere il raggiungimento di due obiettivi: migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti e consentire, ai giovani medici, un apprendimento più diretto delle metodiche specialistiche.

Oltre alla doppia consolle, l’ospedale religioso ha acquisito due nuovi laser, anch’essi utilizzabili nella chirurgia a minore invasività per problematiche quali i calcoli renali, tumori benigni e neoplasie della prostata e delle vie urinarie, allo scopo di ridurre i tempi di degenza e quindi consentire una più veloce nuova disponibilità dei posti letti prima occupati.

Il dottor Pasquale Annese, in carica dallo scorso novembre, ha voluto ringraziare la direzione strategica dell’IRCCS per la sollecitudine con la quale ha messo a disposizione la nuova strumentazione chirurgica, consentendo al reparto di urologia di restare all’avanguardia nel Meridione d’Italia, non prima di rimarcare come il valore aggiunto dell’ambiente ospedaliero del quale è da poco direttore responsabile consiste nell’armonia e nel contributo di assoluto valore professionale garantito dal personale medico, da quello infermieristico e dagli operatori socio-sanitari, ingrediente indispensabile per far funzionare al meglio un organismo che si occupa di curare le persone.

57enne, campano di origine, il dottor Annese si è laureato in medicina e chirurgia, con specializzazione in urologia, presso l’Università degli Studi di Bari. Dopo aver iniziato a lavorare presso l’ASL di Matera, nel suo curriculum figurano due cariche importanti rivestite presso gli Ospedali Riuniti di Foggia: prima dirigente medico presso la Clinica Urologica Universitaria ed il Centro Trapianti del rene, poi responsabile dell’Unità di Chirurgia Robotica. Ora questo nuovo significativo incarico, nel segno dell’esempio e del messaggio lasciato da Padre Pio: assieme alla massima professionalità possibile, occorre offrire ai tanti pazienti che salgono nella cittadina foggiana per essere curati un’assistenza connotata dalla forte umanità e dal senso di empatia verso le sofferenze psico-fisiche arrecate da ogni patologia.