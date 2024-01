Taranto: nuove attrezzature ludiche installate nei Giardini de Curtis

Prosegue con successo l’attività di recupero e valorizzazione delle aree comunali.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci continua con impegno e determinazione l’attività di recupero e valorizzazione delle aree di proprietà comunale con l’obiettivo di rendere gli spazi di gioco sempre più accoglienti e inclusivi per tutti i bambini della comunità. L’ultima riprova è fornita dagli interventi effettuati dalla ditta “Vuemme Consulting” nei Giardini Antonio De Curtis, in via Gobetti, dove sono state installate la stazione spaziale e l’altalena.

Queste nuove attrezzature mirano a creare un ambiente di svago dove ogni bambino possa sentirsi parte integrante della comunità, promuovendo il concetto di gioco come momento di condivisione e socializzazione. Una delle caratteristiche innovative dell’intervento è rappresentata dall’installazione di pavimentazione alveolare antitrauma. Una soluzione che non solo garantisce una maggiore resistenza all’usura nel tempo, ma contribuisce anche a conferire un tocco di eleganza e decoro all’ambiente circostante.

Il Sindaco Rinaldo Melucci ha commentato l’importanza di questi interventi, sottolineando il forte impegno dell’Amministrazione nel creare spazi pubblici sempre più accoglienti e sicuri per i più giovani. “Con queste nuove attrezzature ludiche e la pavimentazione antitrauma -ha dichiarato il primo cittadino- stiamo investendo nella creazione di luoghi che non solo soddisfano le esigenze ludiche dei nostri bambini ma promuovono anche valori di inclusività e sicurezza”.