I fondi della Regione Puglia al settore cinematografico

Fondi agevolati fino a 5 milioni dalla Regione Puglia alle piccole e medie imprese del settore cinematografico

la Regione Puglia ha stanziato dei fondi, per un’iniziativa volta a sostenere la produzione di opere audiovisive, con un budget, destinato alle PMI del settore cinematografico, di 5 milioni di euro. Questi fondi provengono dall’azione 1.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Le categorie di progetti che possono beneficiare di questo finanziamento sono diverse e includono lungometraggi di finzione, opere televisive e web, documentari creativi e lungometraggi di animazione, realizzati in tutto o in parte in Puglia. Un modo concreto per sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane ed europee che scelgono la Puglia come set.

Le categorie di progetti finanziabili

Categoria A lungometraggi di 52 minuti: da 80.000 a 320.000 euro

Categoria B lungometraggi di 90 minuti: da 250.000 a 450.000 euro

Categoria C documentari creativi di 52 minuti: da 40.000 a 120.000 euro

Categoria D lungometraggi animati di 52 minuti: da 300.000 a 500.000 euro

Categoria E cortometraggi di recitazione, musicati o animati da 5 a 52 minuti: da 10.000 a 40.000 euro

Il consigliere regionale Cosimo Borraccino:

– Come Regione Puglia intendiamo sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane ed europee che producono in Puglia, al fine di valorizzare le location territoriali, le competenze dei lavoratori e dei fornitori dell’industria cinematografica pugliese

Le domande possono essere presentate dal 29 gennaio 2024 al 28 febbraio 2024 dalle piccole e medie imprese del settore cinematografico