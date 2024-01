Crisi sanitaria a Brindisi: urge mancanza di medici e posti letto

La crisi sanitaria a Brindisi ha raggiunto livelli allarmanti. Un recente studio dell’Asl locale mostra una grave carenza di medici e posti letto, mettendo in evidenza le sfide che il sistema sanitario provinciale sta affrontando.

Nell’ospedale Perrino di Brindisi, si registrano 104 posti letto in meno, mentre a Francavilla Fontana e Ostuni la carenza è rispettivamente di 99 e 62 posti. Questi numeri illustrano in modo preoccupante la Crisi Sanitaria a Brindisi.

I reparti di Pronto Soccorso sono tra i più colpiti, con una carenza drastica di personale. Ad esempio, il Pronto Soccorso di Ostuni opera senza medici dipendenti, una testimonianza della grave crisi sanitaria.

Secondo un’analisi della Funzione Pubblica Cgil, l’Asl di Brindisi ha il peggior rapporto in Puglia per quanto riguarda il bilancio tra assunzioni e cessazioni di personale. Questo mette in luce l’urgente necessità di affrontare la Crisi Sanitaria a Brindisi.

La crisi sanitaria richiede un intervento immediato e deciso. È fondamentale che le autorità sanitarie e politiche collaborino per trovare soluzioni efficaci e rapide per migliorare la situazione negli ospedali della provincia.