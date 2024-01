Taranto | Mitilicoltura e contrasto alla povertà: approvati tre importanti provvedimenti

Gli Assessori Ficocelli (Servizi sociali) e Ciraci (Risorsa Mare)

Subito al lavoro la nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci

A pochi giorni dal suo insediamento, la nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha adottato primi importanti provvedimenti in materia di contrasto al disagio socioeconomico e di mitilicoltura. In particolare, due delibere entrambe proposte dall’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli hanno riguardato le misure tese all’attivazione del “Reddito di dignità”. Proprio nell’ottica dell’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o a rischio di discriminazione, la Giunta Melucci ha approvato e sottoscritto lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l’Ambito territoriale sociale di Taranto allo scopo di disciplinare e rendere tempestivamente operativa la misura del “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”.

Ma non solo. Sempre in questo ambito, si è registrata l’adozione di una seconda delibera finalizzata ad intraprendere azioni di implementazione dello stesso “Reddito di dignità”, il tutto attraverso l’attivazione della cosiddetta “dote educativa e di comunità”, che affiancherà il sostegno economico erogato mediante il ReD attraverso l’accesso a percorsi, prestazioni e servizi di natura culturale, ludico-ricreativa e di promozione della persona.

Infine, l’ultima delibera di Giunta, su proposta dell’assessore con delega alla Risorsa Mare l’avv. Cosimo Ciraci, ha riguardato l’adozione delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate ad attività di mitilicoltura nel Mar piccolo e nel Mar grande. Un provvedimento che va in soccorso di un settore che rappresenta, soprattutto, per la città di Taranto un importante comparto dell’economia locale.