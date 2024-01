Giorno (PD): “È stato un onore immenso servire la mia città”

Riportiamo di seguito il messaggio pubblicato da Mattia Giorno – per anni capo di gabinetto del Sindaco Rinaldo Melucci ed in seguito assessore – a seguito della prematura interruzione della sua esperienza assessorile.

Mi fermo qui.

Questo è più o meno il senso di ciò che mi è accaduto nei giorni scorsi, quando la vita mi ha messo davanti a un bivio importante e difficile.

Ho dovuto prendere una decisione forte, con un pizzico di delusione, interrompendo la mia esperienza di assessore dopo solo un anno e mezzo.

Il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni è stato fantastico. Abbiamo provato a disegnare un’immagine diversa della nostra città e a costruire un futuro fatto di nuove speranze e prospettive: perché ne abbiamo bisogno e perché ce lo meritiamo.

Appartengo a una nuova generazione di tarantini e ho provato, nel mio ruolo, a dare loro voce e speranza. Sono cresciuto con il sogno di poter cambiare in meglio la nostra città e ho speso tutto me stesso per cercare di farlo, di intraprendere una battaglia generazionale che aiutasse davvero i giovani tarantini a non dover più essere costretti ad andare via, a non dover immaginare il proprio futuro lontano dalla città che amano e dalle persone a cui vogliono bene.

È il nostro sogno e lo difenderemo insieme, mettendo da parte le delusioni delle ultime settimane e custodendo con cura e orgoglio i risultati ottenuti in questi mesi di duro lavoro.

Negli ultimi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di sostegno e sento la necessità di ringraziarvi tutti, di dirvi che sono grato a chi mi ha dato la possibilità di vivere questo impegno e di rassicurarvi che ho solo smesso di rappresentare le istituzioni, ma non di fare politica.

Servire la mia città con voi è stato un onore immenso e un’esperienza indimenticabile. La più bella della mia vita.

Grazie di cuore a tutti, ci rivediamo presto.