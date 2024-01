Scoperta droga a Galatone: intervento decisivo del cane della Guardia di Finanza

In una recente operazione a Galatone, il cane della Guardia di Finanza ha giocato un ruolo cruciale nella “Scoperta”. L’intervento si è svolto in una zona periferica di Galatone, dove i militari della compagnia di Gallipoli hanno condotto un controllo su un fondo agricolo.

La scopera è avvenuta grazie a un’attenta videosorveglianza attivata per monitorare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il continuo andirivieni in quella specifica area ha insospettito le autorità, che hanno deciso di intervenire insieme ai loro fedeli collaboratori a quattro zampe.

Il naso del cane delle fiamme gialle si è dimostrato infallibile: da un muretto a secco, è stato rinvenuto uno zaino contenente marijuana, già divisa in dosi pronte per la vendita. Il quantitativo sequestrato ammonta a quasi otto etti, oltre a tre bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per l’attività di spaccio.

Questo successo evidenzia l’importanza del lavoro svolto dalla Guardia di Finanza e dei suoi cani addestrati. La Procura della Repubblica di Lecce è stata informata del sequestro e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

L’operazione dimostra la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, utilizzando tecnologie avanzate e l’addestramento specializzato dei loro cani. Questo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il narcotraffico nella regione.