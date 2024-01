Mercati Contadini: innovazione e sviluppo in Puglia e Africa

In Puglia, l’innovazione nel settore agricolo prende forma attraverso i “Mercati Contadini”, un’iniziativa che segna un significativo passo avanti nello sviluppo sostenibile e nella lotta contro l’insicurezza alimentare. Questo movimento ha recentemente lanciato i primi corsi di formazione a Tricase, mirati a educare gli operatori africani sulle pratiche di gestione e organizzazione dei mercati agricoli.

Questi “Mercati Contadini” rappresentano una risposta concreta ai paradossi dell’agricoltura moderna, dove spesso i produttori di cibo non riescono a sfamare le proprie famiglie. La formazione offerta mira a fornire le competenze necessarie per costruire mercati agricoli efficienti, contribuendo così alla prosperità delle comunità rurali sia in Puglia che in Africa.

Il progetto MAMi – Farmers Markets, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è un esempio lampante di come i “Mercati Contadini” possano essere veicoli per il cambiamento.

Si concentra sull’alternativa delle reti alimentari tradizionali, promuovendo pratiche agricole sostenibili e resilienza comunitaria. Inoltre, sottolinea l’importanza di un’economia agricola che rispetti l’ambiente e garantisca la dignità dei produttori.

L’obiettivo di questi mercati non si limita al mero commercio di prodotti agricoli. Essi aspirano a creare un sistema alimentare più equo e sostenibile, che supporti l’agricoltura familiare e valorizzi l’agricoltura multifunzionale. Questo approccio è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mirando a ridurre la povertà e a raggiungere l’obiettivo della fame zero.

Il direttore di Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, sottolinea l’importanza di questi mercati nel contesto globale, dove la speculazione alimentare e le fluttuazioni dei prezzi mettono a rischio l’accesso al cibo. Secondo Troccoli, i “Mercati Contadini” rappresentano una soluzione locale a questo problema globale, promuovendo un modello che coniuga diritto al cibo e dignità umana.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio, con la creazione della Coalizione Mondiale dei Farmers Market. Questa coalizione serve come punto di riferimento globale per lo sviluppo di mercati contadini efficaci, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, fornendo supporto tecnico, legale e formativo.

In conclusione, l’iniziativa dei “Mercati Contadini” in Puglia e in Africa non è solo un modello di successo di agricoltura sostenibile, ma anche un esempio di come l’innovazione possa portare benefici concreti alle comunità locali e all’economia globale.