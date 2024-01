Galatone: eroe salva anziani da incendio

GALATONE – In un tranquillo quartiere di Galatone, un eroe locale salva anziani da un pericolo mortale. La vicenda ha come protagonista un commerciante del posto, già noto per il suo negozio di intimo, che si è trasformato in un salvatore improvviso.

L’incendio, scoppiato in via Silvio Pellico, ha avuto inizio in una cucina al piano terra di una villetta. Una pentola d’olio sui fornelli e una cappa caduta hanno dato vita a un rogo improvviso, riempiendo la casa di fumo denso e tossico.

All’interno, due anziani coniugi, entrambi di 87 anni, si trovavano in una situazione disperata. L’uomo, allettato a causa di problemi di salute, e sua moglie, impotenti di fronte al rapido diffondersi del fumo. L’eroe locale, avvertito dalle grida di aiuto, non ha esitato a intervenire. Dopo essersi fatto lanciare le chiavi dal giardino, ha sfidato il fumo per raggiungere e mettere in salvo i due.

Nel frattempo, i vigili del fuoco sono intervenuti equipaggiati con autorespiratori, salvando definitivamente gli anziani e estinguendo l’incendio. Anche un carabiniere, giunto tra i primi, ha subito effetti leggeri dall’inalazione del fumo.

La prontezza e il coraggio del commerciante hanno giocato un ruolo cruciale nel salvataggio. La sua azione non solo ha preservato la vita degli anziani ma ha anche impedito che il fuoco si propagasse alle abitazioni vicine.

Il sindaco Flavio Filoni e l’assessora Pina Antico, insieme alle forze dell’ordine, hanno prontamente verificato le condizioni dei due anziani, trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze, un esito felice dovuto in gran parte all’intervento tempestivo del loro vicino, l’eroe locale che ha salvato gli anziani.