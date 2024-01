Investimenti strategici nel complesso scolastico “Rione Serro” di San Giorgio Ionico: “Un passo avanti per il futuro della comunità”

Il Comune di San Giorgio Ionico, con le parole dall’Assessore e Vice Sindaco Andrea Tripaldi, annuncia con soddisfazione il recente successo ottenuto nell’ambito di significativi progetti di sviluppo infrastrutturale. Con la delibera n. 135 del 24 novembre 2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori strutturali del complesso scolastico “Rione Serro”. Tale iniziativa è finalizzata alla candidatura per l’avviso pubblico che concede contributi regionali in conto capitale a favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo.

Il progetto iniziale prevedeva interventi significativi, quali l’adeguamento alla normativa antincendio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, misure antisismiche ed efficientamento energetico. Tuttavia, durante le prime fasi delle lavorazioni, è emersa la necessità di ulteriori interventi di risanamento strutturale. Per acquisire un punteggio più elevato nell’avviso pubblico e garantire il completamento dei lavori, è stato presentato un progetto esecutivo aggiuntivo, richiedendo un contributo di 200.000,00 euro. La determinazione n.1042 del 20 dicembre 2023 ha confermato l’ammissione a finanziamento da parte della Regione Puglia, rappresentando una vittoria significativa per San Giorgio Ionico e i suoi abitanti.

Il Comune, avendo ottenuto il contributo di 200.000,00 euro, si impegna a cofinanziare con fondi di bilancio la restante quota pari a 183.138,75 euro, dimostrando un forte impegno verso il miglioramento delle strutture scolastiche e la qualità dell’istruzione offerta alla comunità locale. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nella creazione di ambienti educativi sicuri e moderni per le generazioni future.

Inoltre, il Comune di San Giorgio Ionico è lieto di annunciare l’ammissione al finanziamento di 9.000,00 euro per la partecipazione all’avviso F 2023 della Regione Puglia. Questo finanziamento sarà destinato all’acquisto di attrezzature tecnico-sportive, contribuendo così a promuovere l’attività fisica e lo sviluppo sano dei giovani della comunità.

Il Vice Sindaco e Assessore Andrea Tripaldi, nel ringraziare l’intera squadra dei lavori pubblici per l’impegno e la dedizione dimostrati, sottolinea l’importanza di queste iniziative. “Attraverso progetti mirati come questo, miriamo a garantire che gli investimenti non solo soddisfino le attuali esigenze della comunità, ma contribuiscano anche a costruire un futuro sostenibile e inclusivo per le generazioni a venire. Applichiamo, in questa come in altre iniziative, il principio di equità intergenerazionale, orientandoci verso un futuro in cui le infrastrutture pubbliche siano un pilastro fondamentale per una società equa e sostenibile nel tempo.”

Il Comune di San Giorgio Ionico si impegna a mantenere la trasparenza e a informare costantemente la cittadinanza sull’andamento dei progetti in corso, contribuendo così a costruire una comunità informata e partecipe nel processo di sviluppo locale.