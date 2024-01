BCC San Marzano tra le 95 banche più solide in Italia.

Il Centro Direzionale della BBC San Marzano di San Giuseppe

L’indagine di Altroconsumo assegna anche per il 2024 il rating di 5 stelle all’istituto di credito pugliese su 240 banche analizzate a livello nazionale.

La BCC San Marzano si conferma anche per il 2024 tra le 95 banche più solide in Italia, secondo l’ultima indagine di Altroconsumo Investi, che ha assegnato il rating di cinque stelle (con un punteggio di 338,81 tra i più elevati in Puglia) all’istituto di credito pugliese.

L’indagine svolta sui bilanci di 240 istituti di credito italiani ha valutato la solidità degli stessi attribuendo un giudizio che va da un massimo di cinque stelle per le banche più sicure al minimo di una stella per quelle meno affidabili.

Gli indicatori presi in considerazione sono il “CET1 Ratio” e il “Total Capital Ratio”, che mettono in relazione il patrimonio della banca al totale degli impegni assunti (ad esempio i finanziamenti erogati), insieme alla trasparenza e alla diligenza con cui sono pubblicati i dati, anche con una frequenza superiore al bilancio annuale, nonché alla qualità del credito. A questo proposito affinché una banca possa “aggiudicarsi” le cinque stelle, secondo Altroconsumo, il Texas ratio deve tassativamente essere inferiore a 1, ossia il totale dei crediti “deteriorati” deve essere più basso dei mezzi (patrimonio e accantonamenti) che la banca ha a disposizione per far fronte al loro azzeramento.

Con un CET 1 del 30,7% e un Total Capital Ratio del 30,7 %, molto al di sopra dei requisiti richiesti dalla BCE rispettivamente del 7% e 10,5% e un Texas Ratio pari allo 0,84%, insieme ad una comunicazione costante e trasparente agli stakeholder di riferimento, la BCC San Marzano resta sul podio per l’ottavo anno consecutivo e si aggiudica anche nel 2024 le 5 stelle di Altroconsumo.